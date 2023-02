Non è Carnevale senza crostoli: la ricetta

Siamo nel periodo di Carnevale e non possiamo non festeggiarlo con un ricco e fragrante vassoio di crostoli. Chiacchiere, frappe, bugie: sono tanti i nomi con cui vengono chiamati questi deliziosi dolcetti tipici di questo periodo dell'anno. Molto veloci, semplici da preparare e guarniti con abbondante zucchero a velo, oggi vi proponiamo la loro deliziosa ricetta.

Ingredienti

350 gr di farina 00;

100 gr di zucchero semolato;

2 uova;

½ bicchiere di grappa;

1 noce di burro;

1 pizzico di sale;

1 litro di olio di semi di arachide per friggere;

zucchero a velo.

La preparazione

Per prima cosa mettete su un tavolo da lavoro la farina a fontana e aggiungete al centro tutti gli ingredienti: lo zucchero semolato, le uova, la grappa, la noce di burro ammorbidito e un pizzico di sale. Lavorate bene la pasta cercando di conservare la morbidezza e l'elasticità dell'impasto. Se necessario aggiungete ancora un po' di grappa. Con l’aiuto di un mattarello stendete la pasta dando uno spessore di circa due millimetri.

Con una rotella per dolci tagliate delle striscioline rettangolari della grandezza desiderata. Nel frattempo, riscaldate in una padella l’olio di semi e portatelo a temperatura. Immergete i crostoli e lasciateli cuocere fino a quando non saranno di un bel colore dorato, attenzione però a non lasciarli troppo nell’olio perché si potrebbero indurire. Man mano che sono pronti, toglieteli dal fuoco e poggiateli sulla carta assorbente da cucina in modo che perdano l’unto in eccesso. Lasciateli raffreddare e infine cospargeteli di zucchero a velo.