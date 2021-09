Le Frecce Tricolori compiono 60 anni: la manifestazione in diretta tv

L’evento che celebra il 60° anniversario delle Frecce Tricolori andrà in diretta tv sabato 18 settembre su Rai 1 e, per le due giornate, sui canali social dell’Aeronautica Militare

Nel 2021 le Frecce Tricolori hanno compiuto 60 anni. Per questo importante anniversario è stata organizzata una manifestazione aerea che celebrerà la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Si terrà questo weekend, il 18 e 19 settembre, con inizio delle attività di volo alle 12.30.

Un po' di storia

Le Frecce Tricolori, reparto dell’Aeronautica Militare, sono state costituite nel 1961: protagonista l'aeroporto di Rivolto in Friuli Venezia Giulia come erede dei pionieri dell’acrobazia aerea degli anni '20 e delle formazioni acrobatiche degli anni '50.

Oggi, le Frecce, "continuano a rappresentare, attraverso il volo acrobatico collettivo, le competenze e la capacità di fare squadra di un’intera forza armata, e più in generale sono ambasciatrici del sistema Italia negli scenari nazionali e internazionali in cui sono chiamate ad esibirsi.

Il tricolore steso in cielo dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale è simbolo dei valori con cui gli uomini e le donne di tutte le forze armate operano quotidianamente al servizio del Paese, garantendo la difesa e la sicurezza della cittadinanza sia in patria che fuori dai confini nazionali, e svolgendo con impegno i necessari compiti di supporto alla popolazione ogni volta che le circostanze lo richiedono: emergenze sanitarie, calamità naturali, crisi umanitarie, sono solo alcuni dei contesti in cui i militari italiani forniscono il loro quotidiano silente apporto".

La manifestazione

Per chi è impossibilitato a godere dello spettacolo dal vivo, a partire dalle 15.45 fino alle 18.40, l’evento andrà in diretta tv sabato 18 settembre su Rai 1 e, per le due giornate, sui canali social media dell’Aeronautica Militare (nello specifico il pomeriggio del 18 settembre sul canale Youtube e la mattina del 19 sul canale Youtube).

Le modalità di svolgimento dell’evento saranno scrupolosamente in linea con le indicazioni delle autorità governative per il contenimento della diffusione del Covid-19. Infatti, la partecipazione del pubblico sarà considerevolmente limitata.

Per maggiori dettagli visita il sito ufficiale www.freccetricolori60.it.