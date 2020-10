Un asteroide potrebbe colpire la Terra il 2 novembre

Che anno pieno di "sorprese" il 2020, per completare il quadro degli avvenimenti "catastrofici" ci pensa adesso un asteroide che potrebbe impattare contro il nostro Pianeta tra pochi giorni, esattamente il 2 novembre.

Scoperto dal Palomar Observatory in California nel 2018, il suo nome è 2018VP1 e come si legge su Today, a lanciare l'allarme è stato l'astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson, una celebrità televisiva secondo il quale l'asteroide 2018VP1, grande più o meno quanto un frigorifero e diretto verso la Terra ad una velocità di 40mila chilometri all'ora, potrebbe arrivare sul nostro Pianeta proprio questo 2 novembre.

Ma niente catastrofismi perché in realtà non c'è da preoccuparsi, ha scritto lo stesso deGrasse Tyson su Instagram e Facebook, in quanto l'asteroide "non è abbastanza grande da provocare danni".

La Nasa, infatti, aveva già in precedenza identificato l'asteroide, ma aveva assicurato che le probabilità che esso colpisca la Terra sono inferiori all'1%. Come affermato dall'agenzia spaziale stessa: "Al momento ha lo 0,41% di probabilità di entrare nella nostra atmosfera, ma se lo facesse si disintegrerebbe, a causa delle sue dimensioni ridotte".