L'aurora boreale illumina il cielo del Friuli Venezia Giulia, lo spettacolare e unico fenomeno

Un fenomeno più unico che raro: l’aurora boreale. Già difficile vederla nel Nord Europa, figuriamoci alle nostre latitudini. Eppure è successo. Il fenomeno è infatti apparso nel cielo ed è stato immortalato da diversi italiani. Dal nord al centro Italia, le foto sono subito diventate virali sui social. Il primo avvistamento è stato a fine settembre 2023 sulle Alpi italiane (e non solo), ma ancora adesso l’aurora boreale torna a farsi vedere nel nostro Paese e anche in Friuli Venezia Giulia.

Altro che Polo Nord, il 5 novembre, infatti, anche nella nostra regione si è potuto ammirare un rarissimo e spettacolare fenomeno che ha lasciato in molti e molte a bocca aperta. Grazie ad una forte tempesta magnetica, anche in Friuli Venezia Giulia è stata visibile la famosa e bellissima aurora boreale. Basta guardare lo scatto che ha inviato alla redazione di UdineToday il lettore Max Colombo per restare estasiati: una fantastica immagine del Lago di Fusine illuminato di rosso per l'aurora boreale.

Che cos'è l'aurora boreale

L'aurora boreale è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, caratterizzato da bande luminose che assumono un'ampia gamma di forme e colori, rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio, di solito di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali, causato dall'interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare (vento solare) con la ionosfera terrestre. Tali particelle eccitano gli atomi dell'atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d'onda. Tutto questo quindi è stato possibile grazie a una tempesta magnetica forte (G3), secondo il National Weather Service.