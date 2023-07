Infiorata di Opicina 2023: la classifica finale

Si sono svolte ieri, domenica 9 luglio alle ore 17.30 presso la sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 a Opicina nell'ambito della manifestazione "Scopri Opicina... una sera d'estate 2023" le premiazioni della quattordicesima edizione dell' "Infiorata di Opicina 2023”, manifestazione promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Zdru?enje za Zaš?ito Op?in l'Associazione Culturale "Marino Simic" e in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

Con l’arrivo della primavera, a cui tradizionalmente si accompagna, è ritornata anche quest’anno l’Infiorata, annuale manifestazione che - attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti che premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi - mira a ingentilire l’aspetto del borgo carsico con piante e fiori con l’obiettivo di stimolare e promuovere il ritorno agli usi e costumi locali.

L'Infiorata di Opicina, che quest'anno ha sfiorato il record di iscritti (56), ha riscontrato un grandissimo successo registrando ben 55 partecipanti è stata promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Zdru?enje za Zaš?ito Op?inin e l'Associazione Culturale "Marino Simic" in co-organizzazione con il Comune di Trieste. La manifestazione, ideata dalla Signora Giovanna Venturini vedova Crismani presidente per diversi anni dell'ADO-ZZ, ha preso il via ufficialmente l'1 giugno con l’apertura delle iscrizioni chiuse il 2 luglio scorso. All’atto dell'iscrizione è stata consegnata a tutti i partecipanti una targhetta da apporre sull’opera da giudicare.

La classifica finale

E' stata una giuria di esperti presieduta dal Presidente dell'Associazione Culturale "Marino Simic", a esaminare successivamente le composizioni in gara, dedicando una particolare attenzione all’aspetto estetico in correlazione con l’ambiente circostante. Erano previste iscrizioni gratuite per le seguenti tre categorie: pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, uffici, scuole, sedi di associazioni e circoli); balconi e facciate, cancelli e ingressi a case e condomini; giardini a vista. Questa la classifica finale suddivisa per categorie:

Balconi, facciate, cancelli

1° classificato

Beccari Loredana - via di Basovizza, 9/3

2° classificato

De Fecondo Maria Luisa - Villa Opicina, 1412

3° classificatoBovino Salvatore - Strada per Vienna, 4

Esercizi pubblici

1° classificato

Bar “Alla Tramvia”- via Nazionale, 26

2° classificato

Ristobar Campeggio “OBELISCO”- Strada Nuova per Opicina, 37

3° classificato

Trattoria Hotel “VALERIA”- Strada per Vienna, 52

Giardini a vista

1° classificato

Calzi Silva Lizzi - via di Basovizza, 29/5

2° classificato

Bole Walter - via della Ferrovia, 17

3° classificato

Baldas Savella Valentina - via Ermada, 34/15

Premio speciale per il valore e gusto artistico della composizione a Etorre Carella Mariasilva - Via dei Fiordalisi, 8/3.

Nel corso della cerimonia, svoltasi nell'ambito della manifestazione "Scopri Opicina... una sera d'estate" 2023 alla presenza della Presidente del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah, Nadia Bellina, del Presidente dell'Associazione per la Difesa di Opicina-Zdru?enje za Zaš?ito Op?ine, Dario Vremec, di Fabio Piccoli e di Marco Simic, Presidente dell'Associazione Culturale "Marino Simic" e presidente di giuria, sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria e a tutti gli iscritti è stato inoltre consegnato un attestato di partecipazione. "Moltissimi meritavano di essere premiati - hanno rilevato i giurati - ed è stato molto difficile scegliere tra tante creazioni altamente meritevoli: complimenti a tutti i partecipanti, davvero bravissimi".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla Presidente del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah, Nadia Bellina alla banca ZKB ZADRU?NA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, socia e sostenitrice del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah, per la concessione della Sala.