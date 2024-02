Stelle cadenti di San Valentino e Luna piena: gli imperdibili eventi astronomici di febbraio

Suggestivi eventi astronomici da non perdere sono pronti ad animare il cielo di febbraio. Saranno osservabili splendide congiunzioni, piogge di stelle e una bellissima Luna piena. Qui di seguito trovate le date principali segnalate da meteo.it.

Pioggia di stelle

Una pioggia di stelle cadenti sembra perfetta per chi è ancora in cerca dell'anima gemella, ma anche per chi è già innamorato e vuole affidare agli astri nuovi desideri. Le Psi Leonidi, note come stelle cadenti di San Valentino, sono pronte a brillare in cielo nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio. Cadranno 2/3 stelle ogni ora, una decina nelle ultime ore della notte.

Congiunzioni

Il cielo di febbraio regalerà inoltre sei congiunzioni tra pianeti. Il primo "bacio spaziale" sarà mercoledì 7 febbraio tra la Luna e Venere, che si incontreranno nella Costellazione del Sagittario. Giovedì 8 febbraio la Luna sarà invece in congiunzione con Marte, mentre al tramonto di domenica 11 febbraio ci sarà un altro bacio, quello tra la Luna e Saturno.

Giovedì 15 febbraio la Luna sarà in congiunzione con Giove, nella costellazione dell'Ariete, mentre venerdì 16 febbraio si verificherà una delle congiunzioni più attese di tutto il 2024 con un incontro Luna-Pleiadi nella costellazione del Toro. La sesta e ultima congiunzione del mese di febbraio sarà quella tra Venere e Marte, giovedì 22 febbraio, nella costellazione del Capricorno.

Luna piena

E non è finita qui: questo mese ci sarà anche da ammirare un meraviglioso plenilunio con la Luna piena della Neve che illuminerà il cielo sabato 24 febbraio.