Luna piena e "baci" celesti: gli eventi astronomici da non perdere a maggio

Maggio si preannuncia un mese ricco di appuntamenti per chi ama l'astronomia. Quindi tutti con gli occhi al cielo: ecco tutti gli eventi da non perdere segnalati da meteo.it.

La Luna dei Fiori

Uno degli eventi da non perdere è sicuramente il plenilunio. La Luna Piena di maggio sarà visibile proprio questa settimana, venerdì 5 maggio, alle 19:36. Il nostro satellite si troverà ad una discreta distanza dal perigeo, dunque non si tratterà di una Superluna. Nonostante ciò darà ugualmente spettacolo perché in compenso ci proporrà un'eclissi di penombra.

L'eclissi penombrale della Luna ci permetterà di osservare a occhio nudo la penombra della Terra proiettata sul disco lunare, sul quale andrà a formare un punto d'ombra più scura. Questo particolare plenilunio è stato ribattezzato dai nativi americani con il nome di "Luna Piena dei Fiori" per le abbondanti fioriture che colorano i prati in primavera.

La Luna Nuova

Per ammirare la Luna Nuova, invece, dovremmo attendere venerdì 19 maggio.

Le stelle

Non saranno tante le stelle brillanti da ammirare, ma tra le più facili da individuare troviamo Regolo e Spica. Per individuare le stelle più luminose dovremo volgere lo sguardo più a Nord-Est, dove troveremo Arturo e la stella Vega. Continua anche il periodo di visibilità per l'Orsa Maggiore.

Le congiunzioni

La prima congiunzione sarà quella della notte tra il 12 e il 13 maggio, quando la Luna si mostrerà insieme a Saturno. Il 17 maggio, invece, il nostro satellite tornerà a regalarci un "bacio" celeste tra Giove e la Luna. La sera del 23 maggio la Terra incontrerà Venere. Infine, la sera del 24 maggio, Luna e Marte si troveranno vicini.

I Pianeti "visibili"

Per quanto riguarda i pianeti visibili a maggio, imperdibile Marte. Anche Venere continuerà ad essere visibile. Saturno spunterà in direzione Sud-Est e sarà facilmente individuabile nella seconda metà della notte.