Idee originali per festeggiare al meglio Ferragosto 2021

Anche quest'anno Ferragosto sarà una festa con delle limitazioni, ciò però non vuol dire che non si possa festeggiare in tanti modi divertenti: ecco alcuni consigli

Come lo scorso anno, anche questo Ferragosto 2021 sarà una festa con delle limitazioni, ciò però non vuol dire che non si possa festeggiare in tanti modi divertenti, ecco alcuni consigli per passare una giornata piacevole e in sicurezza.

Fare una grigliata con gli amici

La grigliata con gli amici o in famiglia è un classico modo per festeggiare e stare tutti insieme. Fra carne alla brace, verdure grigliate e buon vino sarà un Ferragosto meraviglioso.

Fai un pic-nic

Per chi rimane in città, contenendo la spesa, una buona alternativa è quella di organizzare un pic-nic al parco. Ricordati di mettere nel cestino da pic-nic bibite fresche e qualche ghiacciolo termico.

Un giorno al parco acquatico

Se sei stanco del solito mare cerca un parco acquatico vicino a te, vedrai, sarà molto divertente.

Cercare degli eventi e musica live

Quest’estate ritornano i concerti dei grandi artisti e sicuramente gli eventi musicali sono i migliori per trascorrere una giornata in compagnia.

Fare un weekend in agriturismo

Una buona alternativa alla grigliata sono gli agriturismi, lontani dal caos e immersi nella natura.

Andare in barca per vedere il tramonto

Se non volete rinunciare al mare a Ferragosto potete organizzare un aperitivo in barca. Un buon calice di vino e qualche stuzzichino per godersi il tramonto.

Fare un percorso di trekking

L’Italia è famosa per le sue bellezze non solo architettoniche, ma anche paesaggistiche. Il giorno di Ferragosto può essere l’occasione giusta per scoprire qualche percorso nei dintorni di casa.

Guardare le stelle

Puoi organizzare una sera al mare e organizzarti per dormire in spiaggia, ma non bisogna essere per forza fuori città per vedere le stelle.

Fare una gita in bicicletta

Che sia da solo o in compagnia la bicicletta aiuta a rilassarsi e a uscire dalla routine.