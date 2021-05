Cosa non regalare mai per la Festa della mamma e perché

Dopo i consigli e le idee regalo per la Festa della mamma, se non avete ancora provveduto, vi sveliamo oggi cosa sarebbe meglio evitare di regalare e per quale motivo

Mancano pochi giorni alla Festa della mamma. Sicuramente anche quest'anno la ricorrenza, ormai radicata in tutto il mondo, sarà celebrata in condizioni a dir poco "particolari". Siamo infatti ancora in piena pandemia, con tutto quello che comporta, ma adesso qualche libertà in più ci è fortunatamente concessa. Abbiamo già dato qualche consiglio e proposto qualche idea regalo originale, ma se non avete ancora provveduto, in ogni caso, ecco cosa è meglio non regalare alla vostra mamma, indipendentemente dalla sua età, e perché.

Pantofole

Dopo diversi mesi di lockdown, zone rosse che vanno e vengono, meglio optare per un paio di sneakers. Con l'arrivo della bella stagione e le riaperture, anche le mamme avranno voglia di passeggiare.

Vaso porta fiori

Lasciamo da parte il contenitore e pensiamo al contenuto: dopo tante settimane di stop, decisamente sì a fiori o piante e tutto quello che ci ricorda la natura e ci mette di buon umore: ne abbiamo sentito tutti la mancanza.

Soprammobili

I soprammobili alla lunga stancano, costituiscono un ingombro e rendono difficile spolverare. Facilitiamo il lavoro alle nostre mamme piuttosto che complicarlo, anche le più attempate hanno scoperto le meraviglie della connessione ipertecnologica. Nuove cuffie wireless e accessori hi-tech saranno una novità interessante. Ecco un'idea: Xiaomi Mi Band 6 disponibile su Amazon.

Accessori per la cucina

In questi giorni di restrizioni tutti ci siamo cimentati con la cucina. E tutti, ma proprio tutti, abbiamo desiderato pizze appena uscite dal forno a legna, sushi o un particolare tipo di dolci senza dover preparare. Buoni per il delivery del ristorante preferito, una cena o un pranzo fuori saranno più che graditi.