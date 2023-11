Torna a Prosecco la "Festa di San Martino" tra eccellenze del territorio e musica

“San Martino è una festa amatissima dal territorio. E’ il momento in cui Prosecco festeggia il suo Santo Patrono ed è un’occasione per rinsaldare la coesione sociale, vista anche la forte partecipazione dei cittadini e degli operatori economici che animeranno questo bel programma di festeggiamenti, che partono dal 4 novembre e andranno avanti fino al weekend successivo con il mercato dedicato alla filiera alimentare del nostro territorio. E’ un momento di festa e per assaggiare il vino novello e per promuovere le eccellenze alimentari del Carso”.

Con queste parole il vicesindaco e assessore alle Attività economiche e produttive Serena Tonel ha presentato lunedì 30 ottobre il programma delle iniziative previste a Prosecco dal 4 all’12 novembre per la tradizionale “Festa di San Martino”. Presenti all’incontro anche il presidente della Circoscrizione I Pavel Vidoni, il segretario dell’Associazione agricoltori Erik Masten e il direttore Riserva della Biosfera di Miramare Maurizio Spoto.

Il programma

Nel corso della conferenza stampa Pavel Vidoni e Erik Masten hanno illustrato nel dettaglio l’intero programma della manifestazione (vedi pdf allegato) evidenziando tra l’altro gli appuntamenti previsti a partire dalla giornata d’apertura di sabato 4 novembre con le escursioni previste per adulti e famiglie, i tornei di briscola, i concerti e la degustazione guidata del vino spumante Prosekar, nonché la “Martinova furenga” (domenica 5 novembre alle 14.30), ovvero il trasporto del vino nuovo con il carro trainato dai cavalli e ancora la mostra mercato (con una dozzina di realtà presenti) e tanto altro con convegni, approfondimenti e momenti di folclore.

Qui il programma completo.

Nell’ambito della presentazione della “Festa di San Martino”, il direttore della Riserva della Biosfera di Miramare Maurizio Spoto ha annunciato che la Biosfera di Miramare ha ricevuto dal Ministero dell’Ambiente 500 mila euro, che saranno destinati al Comune di Trieste a favore dell’efficientamento energetico della scuola di borgo San Nazario e per la riforestazione di due particelle di proprietà del Comune nella zona di Monte Grisa. Sempre in quest’ottica ci saranno altri 80 mila euro per attività di educazione ambientale a favore degli istituti comprensivi dell’altipiano carsico.