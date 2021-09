Occhi al cielo, arriva questa notte la Luna Piena del Raccolto

La Luna Piena del Raccolto o della Vendemmia sarà alta nel cielo nella notte tra lunedì 20 e il 21 settembre 2021, poco prima dell'equinozio d'autunno. Per ammirala nel suo splendore è bene recarsi in un luogo buio e panoramico

L'autunno è alle porte e a ricordarci questo passaggio ci pensa un evento da non perdere. Occhi al cielo questa notte perché arriva lo spettacolo della Luna Piena del Raccolto.

La Luna Piena del Raccolto

Ogni nuovo plenilunio ha una denominazione particolare. I diversi nomi furono stabilità dagli Indiani d'America sulla base delle caratteristiche della Natura di ogni mese, poi adottati dai coloni europei. Settembre indicava il periodo in cui veniva raccolto il mais, le zucche, i fagioli e il riso selvatico, i principali alimenti della dieta indiana. Il termine “Harvest Moon” (Luna del Raccolto) è propriamente riferito alla Luna piena più vicina all'equinozio d'autunno, e il grande lavoro di raccolta può essere prolungato anche di notte sotto la luce della Luna piena.

Per i Giapponesi il plenilunio di settembre è considerato il più bello dell’anno, in alcune zone si svolgono vere e proprie feste per osservarlo. Viene chiamata anche Luna della Vendemmia perché è questo il periodo della raccolta dell'uva. Da qui le giornate iniziano ad accorciarsi visibilmente mentre la notte inizierà ad allungarsi.