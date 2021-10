Le sfonda il tetto e le piomba sul cuscino mentre dorme: è un meteorite

Un evento particolare è successo pochi giorni fa a Golden, una cittadina del Canada occidentale. Erano più o meno le 23.30 e una donna, Ruth Hamilton, dormiva beatamente nel suo letto in casa quando un'improvvisa esplosione l'ha svegliata di soprassalto. La donna spaventata ha subito acceso la luce e solo allora si è resa conto che il soffitto era stato sventrato da un buco.

Inizialmente ha pensato che un albero si fosse abbattuto sulla sua abitazione, ma di alberi non si vedeva nemmeno l'ombra. Ha preso il telefono per chiamare il 911; e proprio mentre stava parlando con l'operatore, ha notato lo strano oggetto: largo, grigio scuro, di carbone, piazzato in mezzo ai suoi due cuscini.

La singolare scoperta

Quella strana pietra, in realtà, era un meteorite. Come leggiamo su Today.it, si trattava un meteorite di oltre 1 kg che aveva mancato di un soffio la sua testa, lasciandole una coltre di detriti sulla faccia. Dopo la chiamata al numero di emergenza, un poliziotto è accorso e ha subito ipotizzato che la pietra potesse derivare da un'esplosione causata dai lavori in corso nella vicina autostrada. Ma gli operai non avevano prodotto alcuna esplosione quella sera. Allora l'agente ha dovuto fare i conti con l'impensabile: "Credo che abbia un meteorite nel suo letto".

Ruth Hamilton è rimasta scossa da quel singolare evento almeno per tutta la notte. Nei giorni seguenti si è poi rivolta ai ricercatori dell'università dell'Ontario Occidentale dove il professor Peter Brown ha confermato l'assurdo sospetto: la pietra caduta dal cielo era davvero un frammento di asteroide.

Fonti: Today.it, New York Times