Dove si mangia il migliore gelato del Friuli Venezia Giulia

Anche nella guida “Gelaterie d'Italia 2023” del Gambero Rosso il Friuli Venezia Giulia è protagonista, confermando una gelateria con i rinomati "Tre coni". "Sempre di più, i gelatieri di oggi, attivano collaborazioni con chef, nutrizionisti, cantine che creano vini ad hoc" sottolineano i curatori, facendo il quadro di questa settima edizione e presentando la guida al Sigep - The Dolce World Expo, il più importante appuntamento professionale al mondo dedicato al gelato e all'arte del dolce che si tiene dal 21 al 25 gennaio.

Purtroppo nessun premio a Trieste, ad ottenere l'ambito riconoscimento in regione è stata la gelateria Timballo Fiordilatte di via Cividale a Udine che ha conquistato per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio "Tre coni" assegnato dalla guida del Gambero Rosso. Oltre ad essere la settima volta che Timballo è premiato tra i migliori d'Italia, quella che per moltissimi friulani è la gelateria per eccellenza è l'unico locale premiato in tutto il Friuli Venezia Giulia.

"Un grazie a tutti i nostri clienti che hanno e continuano a contribuire alla nostra crescita". Così Giancarlo Timballo ringrazia i suoi affezionati sulla pagina Facebook della gelateria. Il riconoscimento è arrivato alla presentazione della settima edizione della guida Gelaterie d'Italia di Gambero Rosso in occasione del Sigep, il Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Rimini.

La storia

La famiglia Timballo vive e lavora nello stesso luogo, in via Cividale 53, fin dal 1945 quando il nonno paterno, Pio Timballo, apre una rivendita di vini e liquori, attività continuata prima dal papà Elio con la moglie Marcella e poi proseguita dal figlio Giancarlo, fino a quando l’interesse per la produzione artigianale del gelato prevale e il giovane Timballo con la moglie Paola, trasformano il locale in una piccola, accogliente gelateria rigorosamente artigianale. Tutta l’attenzione dei due giovani è dedicata allo studio e alla qualità del gelato, alla ricerca di genuini prodotti del territorio, alla stagionalità.