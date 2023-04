Dove si mangiano le migliori colombe artigianali del Friuli Venezia Giulia

Dove si mangiano le migliori colombe artigianali classiche del Friuli Venezia Giulia? Una speciale "classifica" del Gambero Rosso ha decretato le migliori d'Italia per l'anno 2023 e, tra queste, due prelibatezze si trovano nella nostra regione. Un team di esperti ha assaggiato i dolci tipici pasquali prodotti dai migliori panifici e pizzerie del Belpaese, a entrare nell'elenco sono state la colomba di Mamm di via Bersaglio a Udine e quella del panificio Follador di Prata di Pordenone.

Mamm Pane, Vino e Cucina

“Non troppo sviluppata, con una glassa classica ma che forse ha subito sbalzi termici dovuti al trasporto. All'interno la struttura è compatta con un'alveolatura poco uniforme, disordinata, mentre i canditi sono ben distribuiti. Al naso risulta corretta, profumata, fresca, con una leggera acidità e con note di burro buono, note che ritroviamo anche in bocca, dove il risultato è un po' panoso e un pelo asciutto (non fila). I canditi sono ottimi, profumati, succosi. Nel complesso una colomba buona e profumata, senza troppi fronzoli. Vince il premio per la scatola più bella: è stata disegnata da Leo Di Renzo”.

Follador

"Corretta, composta, con una bella glassa. All'interno di un giallo luminoso, con una mollica un po' serrata ma soffice. Al naso sa di latte, di burro, di vaniglia (Bourbon del Madagascar in polpa), al morso risulta molto soffice e filante, lattica e dolce. I canditi sono ottimi, profumati, succosi, aromatici, freschi, persistenti. È un prodotto molto buono, ben fatto con un'ottima struttura e ottimi canditi. Un lievitato realizzato da un maestro, nel complesso elegante".

La “classifica”

A onor di cronaca, quella pubblicata dal Gambero Rosso, in realtà, non è una vera e propria classifica. “Bensì - scrivono - una selezione dei lievitati che, durante la degustazione alla cieca, ci hanno convinto di più, ottenendo un punteggio superiore al 60, su 100”.

Così sono stati contattati dalla famosa guida tutti i Tre Pani, i Tre Spicchi e coloro che si sono piazzati bene nelle ultime degustazioni, muniti di shop online o quantomeno strutturati per spedire in tutta Italia. “Non tutti ci hanno risposto - scrivono ancora -, non tutti hanno voluto partecipare, ma tutti quelli che hanno inviato le colombe sono stati presi in carico e i loro prodotti degustati, previa occultazione del marchio per evitare che il giudizio fosse influenzato da parametri altri rispetto a quelli organolettici. C'è da dire che quest'anno il livello è davvero alto, basti pensare che su 22 campioni degustati, 18 hanno superato la prova”.