Migliori ristoranti d'Italia 2022: il Gambero Rosso premia cinque trattorie del Fvg, una è triestina

Si torna alla normalità nella Guida Ristoranti 2022 del Gambero Rosso. La 32esima edizione ha visto nuovamente l'assegnazione dei premi in presenza al Rome Marriott Park Hotel e l'assegnazione dei punteggi che l'anno scorso erano stati rimandati a tempi migliori per le difficoltà della pandemia.

Guida Ristoranti d'Italia 2022: Tre forchette e Tre Gamberi

Gli italiani hanno risposto "presente" alla riapertura dei ristoranti a maggio. Tra i migliori ristoranti d'Italia il ristorante Piazza Duomo a Alba ottiene 94 punti, Tre Forchette e il premio per la miglior proposta al bicchiere al ristorante. Si tratta di un terzo posto a parimerito con Le Calandre, a Rubano (PD) e con Uliassi, a Senigallia (AN).

In testa alla graduatoria delle Tre Forchette della Guida Gambero Rosso Ristoranti d'Italia 2022 c'è Reale, a Castel di Sangro (AQ) con 96 punti, mentre sono stati assegnati 95 punti all'Osteria Francescana di Modena e a La Pergola dell'Hotel Cavalieri a Roma. Carlo Cracco, per il suo ristorante "Cracco" a Milano, è stato premiato come ristoratore dell'anno (93 punti).

I premiati in Friuli Venezia Giulia

Ma andiamo al Friuli Venezia Giulia: più di una realtà premiata nel nostro territorio. Tra i "Ristoranti Tre Forchette 2022" sono stati premiati due locali di Udine: si tratta di "Agli Amici dal 1887" e "Laite" a Sapadda. Le trattorie premiate con i "Tre Gamberi" sono invece "Ai Cacciatori" a Cassano Nuovo, in provincia di Pordenone e "Nerodiseppia" a Trieste. E non è finita qui: tra i tanti altri premi, ci sono anche i i wine bar premiati con le "Tre Bottiglie", in questo caso il nostro territorio è rappresentato dalla "Trattoria da Nando" a Mortegliano, provincia di Udine.