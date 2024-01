I migliori ristoranti 2024 del Friuli Venezia Giulia secondo 50 Top Italy

Curiosi di conoscere quali sono i migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia secondo la rinomata classifica di 50 Top Italy rinnovata anche per l'anno 2024? La prestigiosa guida online, consultabile gratuitamente e firmata da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog, elegge ogni anno i migliori ristoranti di tutta la Penisola che vengono suddivisi secondo la tipologia di locale e la proposta offerta decretandone poi i migliori.

Le realtà ristorative, sottolineano i curatori della guida, sono sempre visitate dagli ispettori nel pieno anonimato. I giudizi tengono presente dei servizi offerti al cliente, considerando il livello della cucina, ma anche il lavoro di sala e cantina. Non viene inoltre sottovalutata la capacità del locale di valorizzare il proprio territorio tramite l'attenzione posta nei confronti della sostenibilità ambientale e economica.

I migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia

Ecco dunque i migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia secondo ogni categoria di appartenenza.

Per la categoria "I migliori ristoranti 2024 - Trattorie e Bistrò moderni" ottiene il 28° posto la Lokanda Devetak 1870 a Savogna d'Isonzo (Gorizia); per la categoria "I migliori ristoranti 2024 - Grandi ristoranti" troviamo invece al 23° posto Agli Amici di Udine, al 34° posto il ristorante Laite a Sappada (Udine); infine anche Trieste per la categoria "I migliori ristoranti 2024 - Luxury" con il Grand Hotel Duchi d'Aosta/Harry's il Piccolo di piazza Unità che si aggiudica in tutta Italia il 17° posto. Di seguito la recensione:

"Se Piazza Unità d’Italia è il salotto mitteleuropeo simbolo di Trieste, il Grand Hotel con la sua imponente facciata conclude la circolarità della piazza-salotto. Dimora elegante e raffinata, ricca di mobili d’epoca, tappeti, drappeggi, quadri e grafiche d’autore. Camere, suites, appartamenti raffinati e corredati di ogni comfort per segnare un soggiorno indimenticabile; a partire da Ramon, prezioso e garbato concierge che dà indicazioni per vivere la magia della città al meglio.

All’altezza di tanta fine e classica eleganza il ristorante fine dining “Il Piccolo” guidato da Matteo Metullio e Davide De Pra che selezionano il meglio fra le ricchezze del territorio e li incrociano con profumi ed ingredienti di altre culture. Uno stile di cucina “d’esplorazione” con accenti classici ed internazionali, seducente, moderno, con piatti belli da vedere e che appagano e regalano un’esperienza gastronomica molto interessante. Completano il raffinato ventaglio dine and drink l’Harry’s Bistrò l’Harry’s Pasticceria e l’iconico e letterario Harry’s Bar".