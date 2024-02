Migliori ristoranti: la Top 100 dinamica di TheFork

Vorreste andare a cena fuori, vorreste scegliere il meglio per un'occasione speciale ma non sapete mai in quale ristorante prenotare? TheFork ha lanciato la sua Top 100 dinamica, un panorama gastronomico in continua evoluzione con sempre nuovi ristoranti da provare. La classifica mette in lista i migliori ristoranti italiani, valutati tali dalle esperienze dei clienti. Anche diversi ristoranti del Friuli Venezia Giulia si trovano nella speciale classifica.

Top 100 dinamica TheFork

L'app di TheFork si rinnova con l'introduzione di una nuovissima Top 100, che diventa dinamica, e in più nascono le classifiche locali per un'esperienza sempre più fatta su misura. Spesso, infatti, non è facile trovare il ristorante perfetto per ogni esigenza, proprio da qui nasce l'idea della classifica dinamica dei 100 migliori ristoranti d’Italia. Ma cosa significa dinamica? Lo ha spiegato Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia: “la Top 100 non è una classifica gastronomica ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante. Raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”. La lista, dunque, si aggiornerà ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti.

Insomma, la Top 100 fornisce una fotografia della ristorazione italiana tra conferme e sorprese. Nella lista pubblicata a gennaio 2024, per esempio, troviamo due ristoranti della nostra regione: Sostansa - Racconti In Cucina a Pordenone e la Taverna Fiorita Da Gilberto a Cividale Del Friuli. Ma ricordiamo che la classifica è in continuo aggiornamento, quindi potrete di mese in mese scoprire quali sono i ristoranti che hanno ottenuto recensioni positive da parte dei clienti e approfittare di imperdibili sconti per una cena o un pranzo in compagnia all'insegna dell'ottimo cibo.

Maggiori informazioni su TheFork.