Wine Spectator 2022: ecco i migliori vini del Friuli Venezia Giulia

Dopo due anni di stop a causa della pandemia è finalmente tornato il Vinitaly, uno dei più importanti eventi enologici d'Italia. Con OperaWine sono stati presentati i migliori vini italiani ai principali buyer.

OperaWine è un evento che viene organizzato da VeronaFiere in collaborazione con Wine Spectator, una tra le più famose riviste del settore. L’obiettivo è da sempre quello di realizzare una mappa delle principali produzioni vinicole del nostro Paese elencando le migliori eccellenze regione per regione. Tra etichette storiche e nuove produzioni, nel dettaglio sono stati premiati 130 vini, considerati appunto i migliori in Italia.

I migliori vini del Friuli Venezia Giulia

Nella lunga lista la regione più premiata è stata la Toscana, seguita dal Piemonte e subito dopo dal Veneto. A ricevere diversi premi però anche il Friuli Venezia Giulia, ecco i migliori vini del nostro territorio: