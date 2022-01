Sci, pattinaggio o gite con amici a 4 zampe? Tutte le attività da fare sulle montagne del Fvg

Anche il 2022 è iniziato in modo particolare a causa dei contagi Covid, ma nonostante la situazione il fascino delle nostre montagne non muta: dalle nuove tendenze del forest bathing, lo snow yoga e la meditazione in un contesto alpino fino alle esperienze più tradizionali delle gite con le slitte trainate dai cavalli o le passeggiate naturalistiche con le ciaspole, sono numerose le attività di animazione su tutto l’arco alpino del Friuli Venezia Giulia. Le Alpi e Prealpi Giulie, le Alpi Carniche e le Dolomiti sono il posto ideale in questo periodo dell'anno.

Cosa fare nelle montagne del Friuli Venezia Giulia

Ben sei comprensori sciistici dove puoi trovare noleggi e scuole di sci, ski bus, piste innevate e preparate, corsi per avvicinarsi in tutta sicurezza alle diverse attività. Varmost a Forni di Sopra, Di Prampero a Tarvisio, Agonistica Canin a Sella Nevea e Canalone Lavet sullo Zoncolan sono le piste dove è possibile testare capacità già sviluppate, se invece è la prima volta che provi a sciare Sauris è la meta ideale.

Come leggiamo sulla pagina dedicata di PromoTurismoFVG, "a Sappada, Forni di Sopra e Tarvisio (ma non solo) è possibile praticare sci di fondo su piste e anelli ad alto livello tecnico che si snodano all’interno di foreste e circuiti di gara, come nel centro Biathlon FISI a Forni Avoltri". Piancavallo e lo Zoncolan sono ideali se ami salire sulla tavola da snowboard. Si trovano poi anche tracciati di sci alpinismo e freeride.

E non solo sci, tra le tante altre divertenti attività che è possibile praticare ricordiamo le camminate con le ciaspole, magari accompagnati da una guida oppure no: le esperienze con le guide prevedono anche una sosta enogastronomica per assaporare i piatti e i prodotti tipici regionali. Perché poi non fare una bella escursione con l’aiuto di amici a 4 zampe? "Comodamente seduti su una carrozza trainata dai cavalli ammirando il paesaggio circostante o alla guida una vera slitta trainata dai cani, attraverso percorsi in mezzo ai boschi o su ampi prati innevati".

Visitabili anche le numerose cascate delle Alpi Giulie e delle Dolomiti sappadine. Infine, se ami andare in bici ti verrà fornito tutto l'equipaggiamento necessario per pedalare insieme agli istruttori attraverso i boschi.

Tutte le attività

Queste tutte le attività: sci alpino, snowboard, sci di fondo, scialpinismo, ciaspole, sleddog, biathlon, ice climbing, pattinaggio su ghiaccio, curling, snow fun area, fat bike, motoslitte, noleggio attrezzature, scuole di sci, freeride, passeggiate con racchette da neve.

Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFVG, alla sezione “Neve e ghiaccio”. Per tenersi aggiornati è sempre possibile consultare la sezione InfoNeve. Per maggiori informazioni vai alla fonte (turismofvg.it)