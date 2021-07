Un piatto ricco e goloso che può essere gustato durante i pranzi domenicali in famiglia o ancora per concedersi una leccornia ricca di proprietà nutrizionali: ecco la ricetta della parmigiana di melanzane, must della cucina italiana

Oggi vi proponiamo una ricetta must della tradizione italiana con l'ingrediente immancabile dell'estate: la parmigiana di melanzane. Un piatto ricco e goloso che può essere gustato durante i pranzi domenicali in famiglia o ancora per concedersi una leccornia ricca di proprietà nutrizionali: le melanzane, infatti, sono una preziosa fonte di antiossidanti, fibre, vitamine e sali minerali, inoltre sono diuretiche e drenanti. Ecco il procedimento.

Ingredienti

1 kg di melanzane;

400 gr di provola o mozzarella (ben colata);

passata di pomodoro;

basilico fresco;

sale;

olio Evo;

50 gr di parmigiano grattugiato.

Procedimento

Iniziate col preparare il sugo di pomodoro facendo cuocere la passata con un filo d'olio, sale e basilico per almeno un'ora. Lavate e spuntate le melanzane, tagliatele a fette sottili e mettetele a colare per circa mezz'ora in un colapasta alternandole a strati di sale doppio.

Trascorsa la mezz'ora, lavate le melanzane con acqua fredda e strizzatele delicatamente. Ponetele in un piatto con carta assorbente. Versate un dito d'olio in una padella e quando sarà caldo friggete le melanzane poco per volta rigirandole una volta. Una volta cotte e trasferite in un piatto, salatele se necessario.

In una pirofila da forno, versate un mestolo di sugo e fate aderire su tutta la superficie. Aggiungete quindi un primo strato di melanzane, coprite con provola o mozzarella a fette, aggiungete ancora un mestolo di sugo, spolverizzate con il parmigiano e ricoprite ancora il tutto con uno strato di melanzane. Continuate così creando più strati. Alla fine, terminate coprendo con il sugo e spolverizzate con abbondante parmigiano. Infornate a 180° (forno caldo) per circa mezz'ora o finché non avrete ottenuto una bella doratura. Fate riposare un po' prima di servire.