Anche quest'anno la primavera arriva prima, e sarà così fino al 2102

Scherzando, potremmo richiamare una delle canzoni più conosciute di Loretta Goggi, Maledetta Primavera. Già, perché quest'anno la stagione che anticipa l'estate ha “fretta” di arrivare e quindi entra ufficialmente in vigore già oggi, 20 marzo, e precisamente alle 22.24. Un giorno in anticipo rispetto al “canonico” 21 marzo.

Non una novità

Non proprio una novità, a dire il vero, perché l'ultima volta che abbiamo festeggiato l'equinozio di primavera nel “suo” giorno, ovvero il 21 marzo, è stato nel 2007. E già che ci siamo, mettiamocela pure via, perché per rivedere l'equinozio coincidere con il 21 del mese dovremo aspettare fino al 2102. Fino a quell'anno, infatti, salvo rare eccezioni in cui cadrà il 19, la primavera nell'emisfero nord inizierà sempre il 20 marzo.

Cos'è l'equinozio

Dal latino “aequa nox” ovvero “notte uguale (al giorno ndr)”, l’equinozio è un preciso momento astronomico che si verifica quando il Sole si trova esattamente allo zenit dell'Equatore. Durante questo evento il circolo di illuminazione passa per i poli terrestri e la radiazione solare è perfettamente perpendicolare all’Equatore e all'asse terrestre e per questo motivo, in tutto il mondo, il giorno e la notte hanno più o meno la stessa durata. Nell'emisfero australe invece si verifica il fenomeno opposto: la stessa data, infatti, segna l'inizio dell’autunno.