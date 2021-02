Ristoranti d'Italia 2021: le realtà del Friuli Venezia Giulia premiate dal Gambero Rosso

Da Nord a Sud Italia, sono tantissimi i premi assegnati nella guida del Gambero Rosso che per l'anno 2021 festeggia la sua 31esima edizione. Anche il Friuli Venezia Giulia (Trieste compresa) è stato premiato in più categorie

Sono 38 le Tre Forchette, 31 i Tre Gamberi, 10 le Tre Bottiglie, 3 i Mappamondi, 4 i Tre Boccali, 3 le Tre Cocotte e in più diversi premi speciali: è composta così la classifica della guida Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso che quest'anno festeggia la sua 31esima edizione.

I premi in Friuli Venezia Giulia

"Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2021 racconta come la ristorazione ha reagito di fronte ad una crisi senza precedenti. E i numeri dimostrano che il comparto non si è fermato: 2650 indirizzi (235 novità) fra ristoranti, trattorie, wine bar e locali etnici (segnalati, rispettivamente, con il simbolo delle forchette, dei gamberi, delle bottiglie e dei mappamondi) per consentire a ciascuno di trovare l'indirizzo giusto. Segnalati con apposita simbologia i servizi di asporto e delivery rivelatesi dei veri e propri jolly".

La guida, dunque, mette da parte i punteggi per favorire il gioco di squadra, con grande attenzione per tutti i professionisti che negli ultimi mesi sono riusciti a reinventarsi con coerenza e originalità anche in un periodo pieno di restrizioni e chiusure, elaborando interessanti proposte di food delivery e non solo. Da Nord a Sud Italia, sono tantissimi i premi assegnati per l'anno 2021 ed anche il Friuli Venezia Giulia compare in più categorie.

Per il premio "Le Tre Forchette - i migliori ristoranti" troviamo la guida ha premiato il ristorante Laite a Sappada, in provincia di Udine, e il ristorante Agli Amici dal 1887 a Udine. Per quanto riguarda il premio "I Tre Gamberi - le migliori trattorie" troviamo il ristorante Ai Cacciatori a Cavasso Nuovo, in provincia di Pordenone e il ristorante Nerodiseppia a Trieste. Infine, nella classifica "Tre bottiglie - i migliori wine bar" premiato Da Nando a Mortegliano, provincia di Udine.