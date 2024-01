Al Savoia grande successo per il torneo internazionale di scacchi: i risultati

Si è concluso con successo presso lo Starhotel Savoia Excelsior Palace di Trieste il “6° International Chess Tournament Starhotels Savoia” promosso dall’Accademia di Scacchi Trieste e svoltosi dal 27 al 29 dicembre 2023. A prevalere tra i Master è stato il croato Doric Nenad, mentre nel Memorial Rozmann la vittoria è andata all'italiano Leonardo Boerci. Ai seguenti link è possibile visionare le classifiche complete:

Il Torneo di scacchi

Al 6° International Chess Tournament Starhotels Savoia, torneo internazionale di scacchi in formula weekend Torneo open integrale a cinque turni di gioco, sistema di abbinamento Svizzero variante Olandese, spareggi tecnici nell’ordine: Buchholz cut1, Buchholz tot, A.R.O. Cadenza di gioco 90 minuti +30 secondi di recupero a mossa a partire dalla prima e obbligo di notazione delle mosse - erano ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2023 e i giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity Number).

Gli iscritti al torneo di scacchi, suddivisi tra le due categorie, sono stati in tutto 42 (12 Master e 30 iscritti al Memorial Rozmann), tra cui - a testimonianza del grande interesse internazionale rivestito dal torneo - grandi maestri e maestri internazionali, oltre che da tutta Italia, anche da Serbia, Croazia, Slovenia, Iran, Messico e Ucraina.

Le premiazioni

Come anticipato prima, a prevalere tra i Master - Trofeo Savoia 2023 è stato il croato Doric Nenad, mentre nel Torneo “Memorial Rozmann” intitolato a un socio benemerito dell’ASD promotrice dell’evento, alla presenza dei familiari che hanno consegnato una targa-ricordo al primo classificato, il vincitore è risultato l'italiano Leonardo Boerci.

Il Torneo era diviso in due categorie: Torneo A “Trofeo Hotel Savoia” Elo Fide e Torneo B “Memorial Rozmann” Elo Fide. Sono stati assegnati premi ai primi cinque classificati assoluti del Torneo A e B e ai primi classificati delle categorie Over 65, Over 55, Under 16 e Under 10. Le premiazioni si sono tenute alla presenza dell'Arbitro Internazionale Domenico Violante a cui è stata affidata la Direzione del Torneo, e dell'Arbitro Regionale Daniele Samuelli al suo primo incarico come collaboratore.

Soddisfazione per il risultato conseguito e per la sempre maggior qualità del torneo è stata espressa dal presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini che ha ricordato come il successo della manifestazione si debba alla scelta del periodo, legato al turismo scacchistico, con lo scopo di impegnare i concittadini - adulti, giovani, anziani e diversamente abili - e anche i sempre più numerosi turisti presenti in città in questo periodo di vacanza.

La manifestazione negli anni

Nel corso degli anni la manifestazione ha visto la partecipazione di maestri da Russia, Serbia, Slovenia, Croazia, Slovenia, Austria e Italia, Svizzera, Iran, Albania. L’Albo d’Oro ha visto vincitori nel 2017 il IM Pedrag Bodiroga (Serbia), nel 2018 il Gran Maestro Sinisa Drazic (Serbia), nel 2019 il Gran MaestroIgor Naumkin (Russia), nel 2020 il Gran Maestro Igor Naumkin (Russia) e nel 2022 il giovane triestino Nicolas Perossa.

A caratterizzare i tornei organizzati dall'Accademia di Sacchi è la particolare cura nell'applicazione delle normative "anti cheating" disposte dalla FIDE per il controllo e il ritiro all'entrata in sala (anche al pubblico), di qualsiasi dispositivo elettronico (soprattutto smartphone) che potrebbe permettere al giocatore di ricevere suggerimenti da potenti software scacchistici sulla mossa decisiva da compiere in una determinata posizione durante la partita.

A curare la parte tecnica è stata l'Accademia di Scacchi ASD, forte dell'organizzazione del Festival Internazionale di Lignano Sabbiadoro giunto quest'anno all'ottava edizione. L’Accademia, sin dalla sua costituzione, persegue l’obiettivo di divulgare la pratica del gioco degli scacchi intesi come disciplina cognitiva e formativa per i giovani, strumento attitudinale al problem-solving per gli adulti e stimolo intellettuale e motivazionale per gli anziani. Tutto ciò attraverso la promozione di corsi e tornei di scacchi a vari livelli.