L'intimità del ritratto femminile: la mostra installazione di Erica Cociancich visitabile fino alla Barcolana

“After the dinner” è il titolo scelto dall'artista Erica Cociancich per la mostra/installazione inaugurata venerdì scorso, presso gli spazi espositivi della foresteria gpa di Palazzo Fratini in via San Francesco 62 e visitabile fino alla Barcolana “After the dinner” è una installazione contemporanea, a 50 anni di “The Dinner Party” dell'icona americana dell’arte femminista Judy Chicago, che spazia tra diversi media, dove l'intimità dell'autoritratto femminile non è risultato, ma strumento di indagine. Indagine per conoscere e strutturare una nuova identità rappresentandola, tra reale e costruzione narrativa. Ma è anche strumento di critica per denunciare, a distanza di mezzo secolo, le battaglie concrete e quotidiane che il mondo femminista deve combattere in ambito artistico. Particolari, frammenti e studi del corpo che ritraggono l'intimità della figura femminile relazionandosi con ambienti contemporanei, sia espositivi ed astratti sia spazi domestici, per rendere leggibili i costrutti dei ruoli, dispiegando contro di essi una nuova narrativa su genere e identità. Una introspezione necessaria per superare le aspettative della società e aprirsi ad uno spirito comunitario fondato sull'empatia. Una indagine critica sul presente, per immaginare un futuro in cui abbracciare la ricchezza della diversità e reinventare l'identità come un arazzo tessuto da una miriade di esperienze. “After the dinner” è stata inserita tra gli interventi culturali “a terra” della Barcolana 55 ed è stata proposta per la 19a giornata del contemporaneo dell'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanei Italiani. Dopo l'inaugurazione l'installazione è visitabile dal 25 settembre al 6 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 sempre presso gli spazi espositivi della foresteria gpa di Palazzo Fratini in via San Francesco 62. Per informazioni foresteria@proton.me

Erica Cociancich nasce a Trieste nel 1979 e fin da bambina è incuriosita dalla manualità. Dopo la maturità classica inizia una serie di corsi ed esperienze nell’ambito del restauro (affreschi, pitture murali, lapideo e mosaico) e del teatro (costruzione di scenografie). L’approccio all'arte parte dall’esperienza del restauro. Lentamente si rafforza la volontà di farne un mezzo espressivo, cominciando dal 2011 una propria produzione. Prevalentemente autodidatta ma soprattutto empirica, ricerca nel segno e l'immagine l'intima elaborazione e la possibilità di fissare momenti, istanti di vita, stati di coscienza di sé. Ha esposto nelle collettive “Più o Meno positivi” del 2013, “DEA Casa internazionale delle donne” nel 2014 e nelle personali Festival ZooArt - Ortona nel 2015, “D’istanti permanenti” presso il Knulp nel 2016