Vinili, musica e vintage: in piazza Barbacan arriva "BarbakleinPlatz"

Sabato 28 gennaio in piazza Barbacan arriva BarbakleinPlatz. L'evento, organizzato da più realtà triestine (uaciuwary people, boradischi cru’, SoundGiusto) in collaborazione con Arcolab coworking e Zuf Dynamic Bar, è dedicato al mondo della musica, in particolar modo quello dei vinili. Dalle 17 alle 20 vi aspetta infatti un Vinyl Swap Party (zimmer 1, Arcolab atelier), dove ci sarà la possibilità di scambiare con altre persone qualsiasi tipo di disco in vinile. Contemporaneamente, una consolle di turntables (giradischi) sarà messa a disposizione di chiunque voglia cimentarsi nell’arte del mixing, come una sorta di jukebox umano e collettivo senza distinzione di genere, guidati dagli host della serata, i membri della Boradischi cru', giovane realtà della scena musicale Triestina. Immancabile, uno stall di vestiti vintage/second hand, che nella cultura popolare odierna va a braccetto con il mondo dei vinili, in una cornice perfetta per appassionati e nostalgici dell’epoca analogica.

Dalle 21 alle 24 nella saletta backroom dello Zuf Dynamic Bar invece torna il "Boiler Rhum", un appuntamento cadenzale, orientato alla scena emergente della musica elettronica locale. Questo sabato si esibiranno gli esponenti della Boradischi cru': Gilberto (Soundgiusto) e Theodor. Entrata Gratuita