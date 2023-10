In arrivo fondi per le associazioni locali a Sistiana: incontro con il Comune ed Euroservis

DUINO - AURISINA - Venerdì 13 ottobre alle 18 presso l’Infopoint di Sistiana, il sindaco Igor Gabrovec e il vicesindaco Mitja Petelin con i collaboratori di giunta incontrano insieme la società specializzata in progettazione europea Euroservis, le associazioni del territorio per presentare le attività e le opportunità del servizio FARO (Finanza Agevolata Ricerca Opportunità). L’incontro è finalizzato a valutare le possibilità offerte alle associazioni che operano nel Comune di Duino Aurisina per lo sviluppo dei progetti in essere e per il futuro e il supporto e l’assistenza che tale servizio potrà, in concerto con l’Amministrazione Comunale, per l’accesso a fondi, finanziamenti e bandi.

Nel sottolineare l’importanza di questa iniziativa il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec invita tutte le associazioni a partecipare: “E’ un’opportunità per far crescere progetti e iniziative e per offrire un sostegno concreto laddove abbondano le idee e scarseggiano i fondi. Le soluzioni proposte da Faro sono mirate a far crescere e sostenere associazioni ed enti anche laddove il solo supporto dall’Amministrazione Comunale e dalle strutture preposte non sono sufficienti ed è per questo che invito tutti i rappresentanti delle associazioni del territorio a partecipare attivamente”.

“L’incontro di domani”- “spiega Mitja Petelin- “ha la finalità di presentare il servizio Faro e raccogliere esigenze ed idee progettuali dai vari attori del nostro comune, ovvero dagli operatori turistici, culturali, per arrivare alle comunelle e gli agricoltori. Il servizio FARO sarà fondamentale perché permetterà di ricercare finanziamenti pubblici per progetti pubblici e privati per la valorizzazione del nostro territorio”.