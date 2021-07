Bonus Trasporto: il contributo per usufruire gratuitamente del servizio taxi e di noleggio con conducente

Una carta prepagata da richiedere entro il 30 luglio e che donne in gravidanza, persone ultra settantenni e persone con disabilità potranno utilizzare per il pagamento del servizio taxi e di noleggio con conducente: ecco come funziona il Bonus Trasporto in Sicurezza

Il Bonus Trasporto in Sicurezza è un'erogazione da parte della Regione di una somma di denaro pari a 100,00 euro a favore di donne in gravidanza, persone ultra settantenni e persone con disabilità, da utilizzare per il pagamento di servizio taxi e di noleggio con conducente.

Il contributo viene erogato ai beneficiari mediante una carta di pagamento prepagata, usufruibile nel limite di 10,00 euro a corsa, che verrà consegnata dal soggetto emittente individuato e presso il quale la carta stessa dovrà essere attivata.

Come usufruire del contributo

Per usufruire del contributo è necessario:

accedere all’applicativo a mezzo credenziali SPID o Carta Regionale dei Servizi (CRS);

compilare la domanda;

inviarla telematicamente.

I beneficiari riceveranno comunicazione di accettazione della domanda all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa e, in seguito, comunicazione cartacea da parte del soggetto emittente, contenente anche la Carta prepagata, che dovrà essere attivata nei modi indicati.

La data di attivazione dell'applicativo informatico è quindi fissata per il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9:00 e sarà disponibile fino al 30 luglio 2021 alle ore 14:00.

Come funziona e come richiedere la Carta

I dati del proprio documento d’identità (tipo, numero, ufficio di rilascio, luogo del rilascio) devono essere indicati nella domanda.

La domanda va presentata telematicamente con SPID o CRS, va compilata in ogni sua parte e inviata dopo la conferma; è semplice da compilare grazie a un percorso guidato. La firma digitale non è richiesta. Gli strumenti consentiti per fare la domanda (SPID o CRS) riconoscono automaticamente le credenziali personali del richiedente. Trasmessa la domanda è necessario attendere la notifica di contributo che verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

La Carta prepagata può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2021. Una volta consegnata e attivata, sulla Carta sarà caricato entro 15 giorni l’importo di 100,00 euro da spendere per il pagamento di servizio taxi e noleggio con conducente, nella misura di 10,00 a corsa.

Per maggiori informazioni clicca qui, o scrivere a tpl@regione.fvg.it.