Temptation Island, i triestini Ale e Federico lasciano il programma da single

Si è conclusa con un boom di ascolti, con l'ultima puntata andata in onda questo lunedì su canale 5 e ieri in replica su La 5, l'edizione 2023 di Temptation Island. La coppia triestina formata da Ale e Federico è stata la prima a fare acqua da tutte le parti eppure nessuno dei due, fino all’ultima puntata, è arrivato a chiamare il falò. Questo perché durante il percorso la frattura è stata così grande da spingere Ale a chiedere qualcosa di inusuale e cioè che il fidanzato, da un certo punto in poi non vedesse più nessun video che la riguardava.

D’altronde sin dalla prima puntata la ragazza aveva scoperto che l’uomo con cui conviveva da tempo e con cui progettava un futuro insieme, semplicemente non è innamorato di lei. Una delusione che l’ha spinta a reagire cercando rifugio tra le braccia di un single. La reazione di Federcio? Praticamente nessuna. Il ragazzo, davanti alle immagini della fidanzata con un altro ha ammesso di non provare gelosia, di essere contento che lei non stesse eccessivamente male nel momento in cui aveva scoperto che lui non la amava. Ma non basta. Federico ha anche ammesso a favor di telecamere di non voler chiamare il falò perché non voleva prendersi lui la responsabilità di lasciare la ragazza. Insomma, una reazione che ha fatto imbestialire la fidanzata che ha subito chiamato il falò, ma lui non si è presentato fino al momento della resa dei conti alla fine del programma.

Ale e Fedrico: i video

L’ultima puntata del reality inizia con i video di Federico che continua a corteggiare la single Carmen. A questo punto Ale decide di far vedere i suoi video a Federico che può vedere l’avvicinamento della ragazza al single Lollo, di cui non era ancora a conoscenza. Finalmente il ragazzo può vedere quanto si è lasciata andare la fidanzata tra baci, coccole e confidenze. Davanti a questi video Federico rimane impassibile.

Arriva poi nel pinnettu un video per Ale in cui Federico dice davanti a tutti di provare molta attrazione per la single Carmen tentando degli avvicinamenti. A questo punto Alessia chiede il falò. Di nuovo.

Il falò di confronto

La seconda volta è dunque quella buona e la resa dei conti tra i due ragazzi di Trieste può iniziare. Lui prova a mettere insieme qualche scusa ma lei non vuole sentire bugie. Mentre Federico cerca di giustificarsi e minimizzare, la fidanzata gli chiede conto del fatto che ha detto più volte che non la amava ma anche di non essere affatto attratto da lei, ma molto dalla single conosciuta a Is Morus. I due ovviamente scelgono di tornare a casa da soli.

