Museo Civico di Storia Naturale, visite guidate e laboratori per bambini

Al Museo Civico di Storia Naturale idi via dei Tominz a Trieste, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà l'ultimo appuntamento con gli studenti del liceo Scientifico Galilei che, nell’ambito del patto formativo PCTO, proporranno una mattinata di visite guidate alla sala ominidi e un laboratorio calchi per i più piccoli. I giovani visitatori potranno preparare un calco in gesso da portare a casa aiutati dai ragazzi del liceo.

Nella sala ominidi, invece, gli studenti saranno a disposizione per raccontare la storia evolutiva dell’uomo. L'attività è gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al Museo.