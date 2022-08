Sei online ma gli altri non lo vedono: la nuova funzione di WhatsApp

Sei online su WhatsApp ma vorresti evitare di farlo vedere a qualcuno o rispondere ad un messaggio? Presto sarà possibile farlo: nascondere il proprio stato online agli utenti è la nuova funzione in arrivo sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata e consentirà una maggiore tutela della nostra privacy.

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno infatti mettendo a punto una nuova opzione che consentirà di non essere visibili anche mentre stiamo scrivendo un messaggio, inviando una foto o registrando un vocale. Una sorta di modalità “Incognito” grazie alla quale potremo non farci vedere nel momento esatto in cui siamo online.

La funzione non è ancora disponibile ma potrebbe arrivare quanto prima. Secondo le primissime indiscrezioni rilasciate da Wabetainfo, la sezione "Chi può vedere le mie informazioni personali" (accessibile dalla schermata Privacy delle Impostazioni), oltre a comprendere l’attuale voce "Ultimo accesso", ne avrà pure un’altra dedicata a "Chi può vedere quando sono online": sarà dunque possibile selezionare una delle due opzioni, ovvero, se questa informazione sarà visibile a tutti, oppure no.

Fonte Sky Tg24