Allianz Trieste, Konate infortunato

L'esterno non sarà disponibile per la gara contro Pesaro

Tegola in casa Allianz Pallacanestro Trieste: la società ha infatti comunicato l'infortunio di Sagaba Konate. L'ala non ha portato a termine l'allenamento e domani verrà sottoposto agli accertamenti di rito.

Infortunio Konate, il comunicato dell'Allianz

"Allianz Pallacanestro Trieste comunica che Sagaba Konate ieri non ha portato a termine, in via precauzionale, la sessione di allenamento per un problema fisico. Oggi sarà pertanto tenuto a riposo e non sarà in campo contro la VL Carpegna Prosciutto Pesaro. Il giocatore - si conclude la nota del club - verrà sottoposto domani agli opportuni accertamenti".

Foto pallacanestrotrieste.it