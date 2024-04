Futurosa Under 15: uno splendido terzo posto alla Waba League

Futurosa Under 15 si porta a casa una meritata medaglia di bronzo al Torneo Internazionale WABA League – Women Adriatic Basketball Association - che, da novembre, ha impegnato le giovani rosanero in diversi concentramenti itineranti nell’Est Europa, con squadre da 6 paesi diversi, ricche di giovani talenti, molti dei quali già pedine nelle varie Nazionali di categoria (la Reyer schierava 4 nazionali nel quintetto).



Ottimo e costante il cammino delle giovani #F con 9 vittorie su 12 incontri, perdendo solo contro le due finaliste: Reyer Venezia , vincitrice del torneo, e le slovene di Janina Basket. Nelle Final Four lasciata scappare Venezia nella semifinale, le giovani di Attruia e Messini hanno raggiunto il bronzo nella combattutissima finalina. A livello individuale, Giulia Muller è stata inserita nel quintetto ideale delle Final Four.

Il commento di Coach Messini



L’esperienza Waba nelle parole di Coach Mauro Messini: “Prestazione molto positiva in questo importante torneo, che è stato un buon banco di prova in prospettiva dell’interzona di fine aprile. In molte partite abbiamo subito una notevole differenza fisica e di centimetri: abbiamo incontrato quintetti con 180 cm di media e una fisicità pazzesca, una novità assoluta rispetto al campionato U15 in Italia. Le nostre ragazze hanno dimostrato grande energia e un buon approccio tecnico: un record di 9 vittorie su 12 è davvero ottimo.”

La reazione della squadra “Forse eravamo un po' tese, per tante ragazze era la prima esperienza di questo livello. Abbiamo giocato con grinta e con un’ottima difesa, forse faticando un po' in attacco. In semifinale contro una fortissima Reyer abbiamo dovuto contenere, dopo essere andate sotto, ma non abbiamo mai mollato e anzi recuperato bene nel finale. Nella finale per il bronzo, dopo un inizio contratto, abbiamo avuto la determinazione di recuperare da un -15, cosa davvero complicata a questo livello. Una partita tostissima, in cui abbiamo sbagliato parecchio, ma abbiamo vinto con il cuore.”