La squadra veneta firma l'impresa e passa sul parquet di Trieste

La Wave Thermal Abano Terme fa l'impresa sul parquet della Futurosa iVision Trieste battendola 58-69 e attenderà la partita di Vigarano – in programma domani – per conoscere il suo destino.

LA PARTITA

Dopo una prima metà di quarto piena di botta e risposta, le ospiti prendono il sopravvento con un parziale di 0-12 che permette loro di doppiare le giuliane, le quali poi mettono una pezza chiudendo i 10' iniziali sul 10-19.

Le padrone di casa sembrano poter trovare il bandolo della matassa cominciando al meglio il secondo periodo, ma le aponensi firmano il massimo vantaggio sul +13 difendendo poi il proprio canestro per 5' abbondanti di gioco; nei minuti successivi arriva il parziale di 9-2 in favore delle triestine che ricuciono lo strappo, arrivando a soli due possessi di distacco e nei secondi finali una tripla a testa porta le rivali all'intervallo sul 24-30.

La ripresa vede Trieste portarsi a -1 sognando il sorpasso, ma le venete sono brave ad annullare la rimonta con due triple e poco dopo riescono a tenere a bada l'impeto delle padrone di casa, le quali arrivano sul -3 a 4' dalla mezz'ora; la Futurosa sente di avere in mano il controllo della partita ed infatti confeziona un parziale di 7-1 che la aiuta a pareggiare i conti, tuttavia Abano Terme registra un break di 0-6 per ristabilire le gerarchie, ma sono ancora le giuliane a trovare le forze per segnare due triple, chiudendo sul 48-50 il terzo quarto.

Una tripla permette alle padrone di casa di mettere la freccia e passare in vantaggio, questo però non abbatte le ospiti che invece si rinvigoriscono e infliggono un pesantissimo parziale di 2-15 utile per conquistare i due punti a fine partita; le triestine cercano negli ultimi 2' di ricucire lo strappo, tuttavia il tempo sul cronometro è troppo poco e le venete gestiscono a dovere, convertendo nel finale i due tiri liberi che sigillano il risultato sul 58-69.

La top scorer per la Futurosa iVision Trieste è Ostojic (17 punti e 9 rimbalzi), segue Miccoli (10 punti e 11 rimbalzi), sugli scudi anche Sammartini (9 punti e 5 recuperi); la Wave Thermal Abano Terme si è fatta trascinare da Bremaud (17 punti e 7 rimbalzi), ma hanno disputato ottime prove anche De Giovanni (12 punti), l'asse Hatch-Grassia (11 punti a testa), notevole la performance difensiva di Dell'olio (6 punti, 15 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate) e di Callegari (8 punti e 8 rimbalzi).

IL TABELLINO

Futurosa Trieste iVision - Wave Thermal Abano Terme 58 - 69 (10-19, 24-30, 48-50, 58-69)

FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati*, Visintin, Briganti NE, Rosset NE, Tempia 5 (1/4, 1/4), Ostojic* 17 (4/11, 2/6), Miccoli* 10 (4/15 da 2), Leghissa, Sammartini* 9 (3/10, 1/2), Lombardi 5 (1/2, 1/3), Camporeale* 7 (0/4, 2/5), Carini 5 (1/3, 1/1)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 14/51 - Tiri da 3: 8/23 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 42 11+31 (Miccoli 11) - Assist: 9 (Ostojic 3) - Palle Recuperate: 9 (Sammartini 5) - Palle Perse: 8 (Sammartini 2) - Cinque Falli: Miccoli

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 12 (3/10, 1/5), Hatch* 11 (2/4, 2/5), Siviero NE, Coccato 4 (2/3, 0/1), Grassia* 11 (4/7, 1/2), Dell'Olio S.* 6 (2/4 da 2), Callegari 8 (3/6 da 2), Biondi NE, Rossi NE, Destro NE, Bremaud* 17 (1/7, 2/5)

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 17/18 - Rimbalzi: 48 6+42 (Dell'olio 15) - Assist: 1 (Degiovanni 1) - Palle Recuperate: 6 (Dell'olio 2) - Palle Perse: 12 (Hatch 4)

Arbitri: Zancolo' A., Zanelli L.