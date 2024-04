Trieste, contro i veneti per mantenere viva la speranza del 4° posto

Abano all’ultima spiaggia per raggiungere in extremis i play-in, evitando un’incombente retrocessione diretta. Futurosa per continuare a lottare per il 4° posto, in attesa del risultato dello scontro diretto Matelica-Treviso.

Questo lo scenario che si presenterà domani alle ore 18:00 al PalaTrieste: una penultima di campionato di importanza capitale per entrambe le squadre.

Coach Mura: "Dovremo tenere alto il ritmo"

La presentazione del match di Andrea Mura: “Domani è ovviamente una partita vincere a tutti i costi. Innanzitutto, per riscattare la pessima figura che abbiamo fatto la scorsa settimana con Ponzano. Sono certo che lo vogliono per prime proprio le ragazze. Sarà una partita dura perché Abano si gioca l'ultima possibilità di tenere viva la speranza di non retrocedere. Ricordiamo che la scorsa settimana ha battuto in casa Treviso, anche se nel corso del campionato non ha mai vinto in trasferta.”



Tecnicamente occhio alle loro esterne e alla zona prolungata: “Abano poggia molto del suo gioco sulle tre esterne: De Giovanni, Hatch e la francese Bremaud, che sono molto pericolose dal punto di vista offensivo, soprattutto nel tiro dalla lunga distanza. In difesa è una squadra che usa tanto la zona e che può mettere in difficoltà le avversarie".

"Noi dovremo tenere alto il ritmo, anche perché le venete non hanno una rotazione lunghissime e sfruttare i Miss match che abbiamo a nostro favore soprattutto tra le esterne. Ma la cosa più importante sarà approcciare la partita in maniera completamente diversa rispetto alla scorsa settimana, perché quel 4° posto è ancora raggiungibile e dobbiamo tenere questa speranza accesa fino all’ultima giornata di questa che, finora, è stata una bellissima stagione.”