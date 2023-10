Anticipi di campionato, il programma in Eccellenza e Promozione

Sarà un sabato pomeriggio ricchissimo di anticipi per il calcio dilettantistico friulano con ben 20 partite che si giocheranno domani. In Eccellenza il Sistiana di Denis Godeas dopo la sconfitta con la Juventina proverà a muovere la classifica sul difficile campo del Tamai mentre lo Zaule se la vedrà con la corazzata Pro Gorizia. Scendendo in Promozione spazio invece al derby tra Trieste Victory Academy e S. Andrea S. Vito.

Questo il nutrito programma degli incontri in Eccellenza e Promozione B con le rispettive terne designate.

ECCELLENZA

Rive d'Arcano Flaibano-Codroipo: arbitro Yasser Garraoui (Pordenone); assistenti Emanuele Nigris (Udine), Lorenzo Tomasi (Pordenone).

Tamai-Sistiana Sesljan: arbitro Francesco Zannier (Udine); assistenti Andrea Plozner (Tolmezzo), Beatrice Mazzotta (Gradisca d'Isonzo).

Zaule Rabuiese-Pro Gorizia: arbitro Domenico Fabio Macrina (Reggio Calabria); assistenti Francesco Marri (Gradisca d'Isonzo), Luca Correra (Trieste)

PROMOZIONE B

Risanese-Sevegliano Fauglis: arbitro Antoniomaria Cannistraci (Udine); assistenti Ermal Guze (Udine), Francesco Cota (Tolmezzo).

Trieste Victory Academy-Sant'Andrea San Vito: arbitro Simone Sisti (Trieste); assistenti Leonello Biagi (Trieste), Daniele Carbone (Trieste)