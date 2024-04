San Luigi, si è ufficialmente dimesso l'allenatore Sandro Andreolla

Si separano le strade tra il San Luigi e Sandro Andreolla: la società biancoverde, con un breve comunicato, ha annunciati pochi minuti fa che il tecnico si è ufficialmente dimesso. Decisivo un pessimo girone di ritorno che ha fatto scendere la squadra fino alla zona playout. Il successore è Massimiliano Pocecco, ex Zaule tra le altre e già in passato al San Luigi.

Di seguito il comunicato della società: "Con grande rispetto e gratitudine, il San Luigi Calcio annuncia le dimissioni di Mister Sandro Andreolla, in accordo con il Presidente Enzio Peruzzo. Vogliamo ringraziare Mister per il suo impegno straordinario e la sua dedizione al club durante il suo mandato. È con entusiasmo rientra in prima linea Max Pocecco con una vasta esperienza nel calcio. Siamo fiduciosi che il Mister Pocecco porterà nuova energia e leadership alla squadra. Siamo grati al Presidente Peruzzo per la sua costante ricerca di eccellenza e per aver individuato il Mister Pocecco come il candidato ideale per guidare il San Luigi Calcio verso nuovi traguardi. Chiediamo il sostegno e l’entusiasmo di tutti i nostri fantastici tifosi mentre ci prepariamo per questa nuova era nel nostro percorso sportivo. Insieme, continueremo a scrivere la storia del San Luigi Calcio".