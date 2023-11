Anticipi, il programma e gli arbitri designati in Eccellenza e Promozione

Dopo lo stop forzato dello scorso weekend ritorna il consueto sabato ricchi di anticipi nel panorama calcistico regionale. Solo una la partita che interessa le formazioni ma decisamente di cartello ovvero il derby tra Zaule Rabuiese e Chiarbola Ponziana. I viola di mister Mario Campaner, ex della partita, arrivano dal rinfrancate successo sul Tamai mentre i bianco-azzurri dalla sconfitta per 3-1 con la Pro Fagagna. L'ultimo precedente, datato poco più di un anno fa, ha visto le aquile imporsi con uno spettacolare 4-3 il 5 novembre 2022 grazie alla tripletta di Lombardi. Da segnalare anche un clamoroso Chiarbola-Zaule 0-7 sempre della passata stagione seppur in coppa.

ECCELLENZA

Tolmezzo Carnia - Tamai (ore 14.30): Marco Anaclerio (Trieste); Niklas Kalbhenn (Pordenone), Ermal Guze (Udine)

Maniago Vajont - Fiume Bannia: (ore 15): Francesco Zannier (Udine); Alberto Beltrame (Udine), Emanuele Chianese (Udine)



Pro Fagagna - Rive d'Arcano Flaibano: (ore 15): Yousri Garraoui (Pordenone); Riccardo Lendaro (Pordenone), Marco Marino (Basso Friuli)



Pro Gorizia - Azzurra Premariacco(ore 15.30): Daniele Chindamo (Como); Alessandro Genova (Udine), Daniele Salvi (Gradisca d'Isonzo).



Zaule Rabuiese - Chiarbola Ponziana (ore 18): Marco Zorzon (Trieste); Beatrice Mazzotta (Gradisca d'Isonzo), Timothy Dissegna (Gradisca d'Isonzo).

PROMOZIONE B

Pro Romans Medea - Virtus Corno (14.30): Gianmarco Lunazzi (Udine); Emanuele Nigris (Udine), Enrico Kozmann (Udine).



Trivignano - Pro Cervignano Muscoli (ore 14.30): Daniele Mauro (Udine); Federico Zannier (Udine), Anna Bearzotti (Basso Friuli).

Cormonese - Sevegliano Fauglis (18.30): Emanuele Iozzi (Trieste); Daniel Pavlovic (Trieste), Lorenzo Biondini (Trieste).