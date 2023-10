Chiarbola Ponziana, sabato l'anticipo con la Spal Cordovado

Come ogni sabato è ricco il programma degli anticipi nei campionati regionali friulani. In Eccellenza alle 16 il Chiarbola Ponziana proverà a fare il colpo esterno con la Spal Cordovado per uscire dalle secche della bassa classifica. Alla partita, in programma a Morsano al Tagliamento, i bianco-azzurri arrivano dopo le due sconfitte con Fiume Bannia e Codroipo.

Il programma completo in Eccellenza e Promozione con gli arbitri designati:

ECCELLENZA

Sistiana-Juventina S. Andrea: arbitro Antonio Bonutti (Basso Friuli); assistenti Lorenzo Lena (Trieste) e Michele Gonella (Trieste).

Spal Cordovado-Chiarbola Ponziana : Matteo Moschion (Gradisca d'Isonzo); Emanuele Nigris (Udine), Beatrice Mazzotta (Gradisca d'Isonzo).

Tricesimo-Tolmezzo Carnia (ore 16): arbitro Tommaso Astorino (Bologna); assistenti Diego Sokolic (Trieste) e Hirzet Zenkovic (Gradisca d'Isonzo).

PROMOZIONE A

Fontanafredda-Cordenonese 3S: arbitro Davide Teghil (Udine); assistenti Stefano Valeri (Maniago) e Daniele Petrillo (Udine).

Maranese-Teor (ore 16): arbitro Giacomo Trotta (Udine); assistenti Daniele Salvi (Gradisca d'Isonzo) e Leonello Biagi (Trieste).

PROMOZIONE B

Ancona Lumignacco-Trivignano: arbitro Michel Ivanaj (Basso Friuli); assistenti Luca Rivellini (Udine) e Luca Filippi (Trieste).

Pro Romans Medea-UF Monfalcone: arbitro Gianluca Ambrosio (Pordenone); assistenti Giacomo Ponti (Trieste) e Jan Hussu (Trieste).