Coppa regionale di Promozione: stasera i quarti di finale

Si disputeranno stasera tre delle quattro semifinali della coppa regionale di Promozione: squadre in campo alle ore 20 ad eccezione di Fontanafredda e Bujese che hanno posticipato l'incontro a mercoledì 15 novembre. Le partite sono in gara in secco: in caso di parità al 90° si procederà ai calci di rigore.

Di seguito il programma dei match di stasera e degli arbitri designati

Forum Julii - Sangiorgina: Mauro di Udine.

Kras Repen - Fiumicello: Lunazzi di Udine.

Rivolto - Sevegliano Fauglis: Perazzolo di Pordenone.