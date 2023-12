Il Sistiana pareggia nel recupero con la Pro Gorizia

SISTIANA - PRO GORIZIA 0-0

Sistiana: Cantamessa, Matteo Crosato, Almberger, Stefani (26’st Loggia), Tomasso Blasizza, Pelengic, Luca Crosato, Disnan, Schiavon (40’st Dall’Ozzo), Liut (38’st Visentin), Francioli. Allenatore: Godeas.

Pro Gorizia: Zwolf, Lavanga (20’st Lombardo), Ermacora, Piscopo, Grudina, Politti, Del Fabro (24’st Tuccia), Boschetti (38’st Franco), Lucheo (44’st Contento), Grion (32’st Comisso), Hoti. Allenatore: Sandrin.

Finisce senza reti la gara di recupero tra Sistiana e Pro Gorizia. Alla fine è 0 a 0 che muove la classifica dei gialloblu, i quali restano comunque in ultima posizione.

Parte forte la Pro che all’8' ha subito una grande chance, Boschetti approfitta di un errato retropassaggio della difesa gialloblu, ma a tu per tu con Cantamessa lo grazia calciando fuori di poco. Dopo questa occasione segue una fase di studio, con la Pro Gorizia che fa girare il pallone, senza far male e il Sistiana che aspetta e prova a colpire in ripartenza. Bisogna attendere il 35’ per una nuova emozione, Grion riceve palla sui trenta metri e calcia verso la porta, il suo tiro termina alto. Sul finire del primo tempo è ancora la Pro a farsi vedere dalle parti di Cantamessa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lavanga raccoglie la palla dal lato corto dell’area e tenta la conclusione a giro, il portiere è attento.

Ricomincia la partita con lo stesso copione del primo tempo, la Pro Gorizia attacca e il Sistiana si difende. Al 3’ occasione su calcio d’angolo per Grudina che di testa manda fuori. Al 5’ bello scambio tra Lavanga e Lucheo al limite dell’area, l’attaccante entra in area e viene atterrato da due avversari. L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore, dal dischetto va Grion che però si fa ipnotizzare da Cantamessa che intuisce la direzione del tiro. Al 13’ doppia grande occasione per i biancazzurri, prima Lucheo in contropiede brucia Blasizza e arriva a concludere da dentro l’area trovando sulla sua strada Cantamessa che riesce a respingere. L’azione prosegue con il pallone che arriva a Hoti che ostacolato da Lucheo calcia in modo non pulito, mandando la sfera fuori di pochissimo. Al 21’ ancora la Pro va vicina al vantaggio con Boschetti che si libera al tiro al limite dell’area, la sua conclusione però è centrale e non impensierisce Cantamessa. Al 26’ è il Sistiana ad andare molto vicino al gol. Sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti, Schiavon fa la sponda per Blasizza che colpisce di testa a botta sicura, Zwolf però con un gran riflesso riesce a togliere il pallone dalla porta. Al 29' ancora i gialloblù in avanti, con Francioli che al termine di un’azione personale serve Liut che calcia alto. Nei minuti di recupero il Sistiana sfiora il gol vittoria. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Disnan, Zwolf non riesce a bloccare la sfera che arriva tra i piedi di Dall’Ozzo che fallisce da buona posizione, il giocatore del Sistiana si trovava però in posizione di fuorigioco.