Promozione, il Trieste Victory Academy perde di misura a Lavariano

Non basta un’ottima prestazione al Trieste Victory Academy per uscire indenni dal difficile campo del Lavarian Mortean Esperia che si impone 2-1.

Dopo un primo tempo giocato in modo un po’ timoroso, con i biancorossi che mostrano un certo timore reverenziale davanti ad una formazione sulla carta più quotata. Il vantaggio dei padroni di casa ne è la logica conseguenza: palla rubata a metà campo e gran tiro di Lo Manto che si infila sotto l’incrocio dei pali, nulla può l’incolpevole Furlan. La rete dei friulani ha però l’effetto di scuotere i lupetti, che cominciano a macinare gioco e costruire opportunità. Una grande azione personale di Hoti gli permette di saltare due avversari e liberare al limite dell’area Loperfido, che con un gran tiro che si infila all’incrocio dei pali consente all’Academy di raggiungere il pareggio. La partita scorre senza particolari emozioni fino a metà della ripresa, quando arriva improvviso il goal partita: un cross dalla destra arriva in area, Cannavò viene clamorosamente atterrato nella propria area di rigore, il pallone giunge a Ietri che riesce a battere Furlan per la seconda volta. L’episodio più che dubbio è però quello che decide la partita, nonostante il forcing finale degli ospiti alla ricerca di un pareggio che alla fine sarebbe stato meritato.