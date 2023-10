Promozione, pareggio in rimonta per il Trieste Victory Academy

Pareggio dal retrogusto amaro per il Trieste Victory Academy a Cormons: finisce 2-2 al Buffalo.

Nei primi 45 minuti i ragazzi di Matteo Tropea danno l’impressione di poter passare più volte, concedendo solo una limpida occasione agli ospiti. Cannavò colpisce una traversa, ed in almeno altre quattro clamorose occasioni i suoi compagni non riescono a concretizzare. Si va negli spogliatoi però sullo 0-0. La ripresa inizia come meno te l’aspetti: la Cormonese segna subito il vantaggio con Castenetto e la partita gira nettamente a suo favore, con i lupetti sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio. Al 20′ arriva anche il raddoppio di D'Urso e a metà ripresa i giochi sembrano fatti. Tropea inserisce nella mischia alcuni giovani: Bibaj, Racanelli, Perossa e Romeo danno la scossa alla squadra, mettendoci quella determinazione che stava a mano a mano scemando per la stanchezza. Il goal che riapre l’incontro arriva su colpo di testa da corner di Ciliberti, mentre il pareggio arriva proprio all’ultimo respiro con un tiro da pochi passi di Santoro. Un punto che da un lato sta stretto ai lupetti che possono recriminare sui due punti persi, dall’altro va considerato una conquista per il modo rocambolesco nel quale è arrivato.