Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha adottato il provvedimento straordinario volto a prorogare al 21 Luglio 2023 (ore 19) il termine per il deposito delle Liste di Svincolo ex art. 107 N.O.I.F., in ambito di Calcio a 11 e di Calcio a 5.

