Sistiana Sesljan, in attacco arriva Luka Vekic

Rinforzo in attacco er il Sistiana Sesljan che otrà contare su Luka Vekic, 28enne arrivato dal Gorica con cui in questa stagione ha segnato 4 gol in 13 presenze.

Classe '95, sloveno, ha sempre giocato nella prima e seconda divisione nazionale con le maglie di Koper, Krsko, Ankaran e Dekani. Nell'estate del 2019 era stato presentato come nuovo acquisto sia della Cavese sia dell'Agrooli, squadre con cui però non ha mai debuttato.