Un rinforzo in attacco per lo Zaule Rabuiese che ha preso dai vicini del Muggia Marouane Tawgui, classe '95 autore finora di cinque reti. In carriera ha giocato anche con Kras, Sistiana, Triestina Victory e Opicina.

Hanno invece lasciato la squadra viola Matteo Costa e Mattia Girardini, i quali fanno invece il percorso inverso, oltre a Cristian Peressin.