Trieste Spring Run, in arrivo migliaia di atleti da 25 paesi: ecco il programma

Presentata oggi la nuova edizione della Trieste Spring Run, che vedrà la sua giornata clou il 7 maggio e vanta già oltre 2500 iscritti da 25 paesi, con l'obbiettivo di superare i 3000 dell'edizione 2022. L'iniziativa, organizzata da da Apd Miramar e Asd Trieste Atletica Aps, vedrà svariati eventi collaterali e iniziative benefiche collegate.

Per l'assessore comunale allo sport Giorgio Rossi “I presupposti per cui il Comune ha deciso di sostenere una manifestazione del genere è la garanzia determinata dalla qualità dell'evento e dell'organizzazione che rispondono esattamente all'indirizzo che l'Amministrazione culturale ha voluto e intende dare a tutte le attività sportive e culturali di questa città".

Così l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti: "La Trieste Spring Run è una manifestazione che l'Amministrazione regionale ritiene importante per l'insieme di valori che la caratterizzano: la competizione di livello internazionale, la corsa per le famiglie, il coinvolgimento delle scuole e dei giovanissimi e l'iniziativa di solidariet? per il Burlo sono tutti ingredienti che garantiscono una grande visibilità e un rilevante ritorno di carattere turistico a Trieste e all'intero Friuli Venezia Giulia".

Sponsor ed enti coinvolti

Tra gli Sponsor in prima fila si sono impegnati per rendere possibile la riuscita della manifestazione AcegasApsAmga, TAL Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino S.p.A, Despar e Edil Impianti Trieste S.r.l. La manifestazione può contare inoltre sul contributo di Fondazione CRTrieste. Inoltre giovedì 4 maggio e soprattutto domenica 7 maggio saranno innumerevoli (verranno svelate nei prossimi giorni) le associazioni sportive e realtà del campo sociale che collaboreranno durante la manifestazione (vedi gestione dei ristori). "La Trieste Spring Run, soprattutto la corsa Family, è uno degli eventi più sentiti dai triestini e per questo viene vissuta come una festa cittadina," ha commentato Luciana De Mori, responsabile Comunicazione e Rapporti con gli Stakeholders AcegasApsAmga.

"Quest'anno - ha dichiarato Luciana De Mori, responsabile Comunicazione e Rapporti con gli Stakeholders AcegasApsAmga -, per rafforzare il messaggio di sostenibilità e raccontare i nostri servizi, abbiamo attinto al linguaggio dell’arte con la realizzazione di Edmondo, un runner pacer (lepre) creato con materiali di recupero. Si tratta di un'opera unica realizzata da Scart, il laboratorio artistico del Gruppo Hera che ha creato nel 2019 il sardon Alice: per l’occasione sono stati coinvolti gli artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Edmondo non corre per vincere la gara, ma come pacer dà il giusto ritmo ai partecipanti per aiutarli a tagliare il traguardo della maratona e della tutela ambientale. Edmondo aspetta tutti i partecipanti al Villaggio in piazza Unità per una foto insieme.”

Il programma della manifestazione

La Trieste Spring Run 2023 vivrà la sua giornata clou domenica 7 maggio, dopo un’edizione 2022 in cui si sono superate le 3000 presenze. Alle ore 9:30 all’altezza del Castello di Duino ci sarà lo start della mezza maratona (Trieste 21K) che vedrà i partecipanti superare l’abitato di Sistiana, affrontare la Strada Costiera, il lungomare barcolano per poi dirigersi attraverso Viale Miramare e le Rive all’arrivo allestito in Piazza Unità. Ad oggi gli iscritti a questa prova agonistica sono già oltre 1000 provenienti da ben 26 paesi: Austria, Australia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Colombia, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Guatemala, Ungheria, Irlanda, Israele, Malta, Olanda, Paraguay, Polonia, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna). Quest’anno i 21,097 km saranno teatro, non solo di sfide con le scarpette ai piedi, ma anche di duelli con i pattini. Il prossimo maggio esordirà alla Trieste Spring Run infatti la 21K Trieste Spring Roller Marathon, curata dall’ Asd Skating Club Comina e il cui start sarà dato alle ore 9:15 da Duino.

La 7K Trieste Family Spring Run invece proporrà la partenza alle ore 10:00 dal Bivio di Miramare. Il percorso sarà quello tradizionale, entrato nel cuore della gente, dal Castello di Miramare a Piazza Unità. Sette chilometri, da vivere all’insegna del sorriso e della voglia di stare assieme con l’accompagnamento di varie band e gruppi musicali. La domenica clou della Trieste Spring Run sarà anticipata dall’energia e dall’entusiasmo delle studentesse e degli studenti della Trieste Spring Young che invaderanno Piazza Unità d’Italia dalle ore 10:00 di giovedì 4 maggio. Saranno 1500 i giovani e giovanissimi, numero da record, a giocare e sfidarsi spalla a spalla.

Il testimonial della manifestazione e il tema dell’ecosostenibilità Matteo Parenzan, pongista dell’Ask Kras di Sgonico e campione del mondo nel 2022 della sua categoria, è il testimonial della Trieste Spring Run 2023. “Lo Sport paralimpico - racconta Matteo - mi permette di avere una maggiore consapevolezza della mia disabilità, riconoscendo i miei deficit, ma allo stesso tempo mi consente di abbattere le barriere di ogni genere, portandomi ad essere alla pari dei miei coetanei e di sfidare anche atleti normodotati e non solo paralimpici. Lo Sport può essere sinonimo di uguaglianza. Quando ero piccolo vedevo la mia disabilità come un grande problema poi crescendo sono riuscito a trovare la condizione ideale, lo sport in questo caso, per riuscire ad esprimere la mia personalità e a raccontare la disabilità come una particolarità della mia persona”. Anche quest’anno la Trieste Spring Run sarà un evento all’insegna dell’ecosostenibilità. Infatti non verrà utilizzata la plastica ma unicamente materiale compostabile, inoltre al seguito della corsa ci saranno auto elettriche e la Polizia di Stato si muoverà principalmente in bicicletta.

"Io sto con il Burlo"

L’iniziativa "Io sto con il Burlo" prevede, sulla scia di quanto fatto in occasione della Mujalonga Sul Mar, nei giorni precedenti e nella domenica dell’evento la vendita delle magliette delle vecchie edizioni della Trieste Spring Run al prezzo di 5 euro. Le somme raccolte dalla vendite dei capi andranno interamente devolute al progetto, curato dall’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo, dal titolo “Prediction of cardiac injury due to Anthracycline Chemotherapy in paediatric oncological patients using advanced echocardiography and circulating biomarkers”. Le magliette per contribuire al progetto potranno essere acquistate sia online nella pagina dedicata che nei seguenti luoghi a questi orari: In Piazza della Borsa (Trieste) da giovedì 27 aprile a sabato 6 maggio dalle 16:00 alle 20:00 e in Piazza Unità d’Italia (Trieste) da giovedì 4 maggio a domenica 7 maggio dalle 10:00 alle 19:00.

I top runner

Nel 2022 sulle strade del capoluogo regionale si assistette al successo di Eyob Faniel Ghebrehiwet, ex primatista italiano di maratona e 3° nel 2021 alla celebre 42,195 km di New York, che tagliò il traguardo di Piazza Unità dopo 1h02’50”. Quest’anno, assente il portacolori delle Fiamme Oro, tra gli italiani saranno da tenere d’occhio soprattutto l’esperto Marouan Razine (Centro Sportivo dell’Esercito) e Alessandro Giacobazzi (Aeronautica Militare). Il primo, capace di indossare la maglia della nazionale azzurra in ben sette occasioni, nel 2022 a Reggio Emilia ha riscritto il proprio primato personale sui 21,097 km portandolo a 1h05’17. Dal canto suo il modenese Giacobazzi può vantare due interessanti record personali sulla mezza e sulla maratona, rispettivamente di 1h04’39” e di 2h15’25”. I due italiani non avranno però vita facile per conquistare l’ambito successo dato che dovranno guardarsi le spalle da un pericoloso gruppo di atleti africani le cui identità verranno svelate nei prossimi giorni.

In campo femminile invece i favori del pronostico dovrebbero essere per un trio di slovene già protagoniste alla recente Mujalonga Sul mar, ovvero Tina ?e?lin, Kim Ameršek e soprattutto Anja Fink. Quest’ultima ha dominato la 10 km rivierasca e alla Trieste 21K proverà a salire sul gradino più alto del podio e magari ad abbassare il suo primato personale di 1h12’45” corso a Lubiana il 23 ottobre 2022.

Le iscrizioni

L’auspicio degli organizzatori è di superare le 3000 presenze della scorsa edizione e avvicinare la cifra di 5000 iscritti. Le iscrizioni, sia per la Trieste 21K che per la Trieste Family Sprin Run, si possono effettuare sia online che in centro città con i seguenti dettagli: nello stand di Piazza della Borsa, giovedì 27 e venerdì 28 aprile dalle 16:00 alle 19:30, da sabato 29 a mercoledì 3 maggio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. - nello stand di Piazza Unità giovedì 4 maggio dalle 13:00 alle 20:00, venerdì 5 e sabato 6 maggio dalle 9:00 alle 20:00.