La Coppa Italia femminile di A1 e A2 al PalaTrieste: quanti ricordi pallavolistici per l’impianto giuliano

Manca poco più di un mese alle Finali di Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile, l’evento organizzato in collaborazione con Master Group Sport e che si svolgerà al PalaTrieste il 17 e il 18 febbraio 2024. Nella città giuliana andranno in scena la Final Four di Serie A1 e la Finale di Serie A2. Le Semifinali di Serie A1 si giocheranno alle 15:00 e alle 18:00 di sabato 17 febbraio, mentre domenica 18 febbraio la Finale di Serie A2 sarà in programma alle ore 11:00, con la Finalissima della Serie A1 che comincerà alle 14:15. È un appuntamento prestigioso quello che si è assicurato l’impianto triestino, la più grande area coperta della città, oltre che quella di dimensioni maggiori per quel che riguarda l’intero Triveneto.

I posti a sedere sono quasi 7mila e dal 2011 l’arena è intitolata al poliatleta triestino Cesare Rubini (la denominazione commerciale è invece cambiata in Alma Arena e poi Allianz Dome). È qui che giocano le principali squadre di basket di Trieste, ma anche la pallavolo ha vissuto momenti emozionanti nella stessa sede: basta ricordare, ad esempio, l’AdriaVolley e la Virtus Pallavolo che hanno disputato i loro match casalinghi tra queste mura. Non solo, il volley internazionale ha avuto la possibilità di essere accolto nel migliore dei modi dall’impianto giuliano. Nel 2003 si sono svolte infatti alcune gare della World League maschile, senza dimenticare l’edizione 2008 dello stesso evento (due partite) e la prima fase del Mondiale maschile del 2010.

L’anno successivo il PalaTrieste ha fatto da sfondo a una partita della Nazionale maschile nella World League, mentre il 2014 è stato l’anno della scelta di questo impianto per la prima fase e una parte della seconda per quel che riguarda i Mondiali di volley femminile. A distanza di anni accoglierà ora una manifestazione di tutto rispetto, con il meglio che la Serie A femminile sa offrire. Per conoscere le semifinali di A1 bisognerà attendere lo svolgimento dei quarti, in programma il prossimo 24 gennaio: Conegliano-Firenze, Novara-Chieri, Milano-Roma e Scandicci-Pinerolo sono i match che determineranno la Final Four. La finalissima di A2 si conoscerà sempre il 24 gennaio, quando andranno in scena le semifinali Perugia-Talmassons e Busto Arsizio-Messina. Trieste non vede l’ora di ospitare le campionesse che non desiderano altro che alzare al cielo gli ambiti trofei.