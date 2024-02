Coppa Italia Frecciarossa: la finalissima di Trieste in diretta su Rai Due

Manca sempre meno al grande appuntamento delle finali di Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile in programma al PalaTrieste. L’impianto giuliano ospiterà sabato 17 e domenica 18 febbraio le sfide che metteranno in palio sia il trofeo riservato alle formazioni di A1 che quelle di A2, un evento di prestigioso organizzato a Trieste dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile con grandi aspettative.

Sarà un momento di forte richiamo per la città: si prevede un pubblico numeroso e soprattutto la presenza di ragazzi e bambini che si avvicineranno ancora di più a questo sport. In poche parole, è l’ennesima conferma della crescita triestina come punto di riferimento dal punto di vista sportivo ma anche culturale. C’è poi da considerare la vetrina mediatica, niente affatto indifferente. Procedendo con ordine, la giornata del 17 febbraio sarà riservata alle semifinali della Coppa Italia di A1, vale a dire Conegliano-Chieri (alle 15:00, in diretta su RaiPlay) e Milano-Scandicci (alle 18:00, su RaiSport).

Da queste sfide uscirà fuori la finalissima che si giocherà domenica 18 febbraio, nello specifico alle 14:15 e in diretta su Rai Due. Sempre in questa giornata ci sarà la finale della Coppa Italia di Serie A2 che “conosce” già le sue contendenti: si tratta della Bartoccini Fortinfissi Perugia e della Futura Giovani Busto Arsizio che entreranno in scena al PalaTrieste alle 11:00 (diretta su Sky Sport). Si preannuncia una due giorni all’insegna del divertimento e dello spettacolo assicurato.