Coppa Italia Frecciarossa: le finali di Trieste trasmesse in diretta in cinque continenti

Manca sempre meno al fischio d’inizio della prima semifinale della Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile, che darà ufficialmente il via al weekend delle Finali, in programma al PalaTrieste il 17 e il 18 febbraio. Sabato, la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizieranno la loro sfida alle ore 15, in diretta anche su Rai Play, mentre alle 18 scenderanno in campo l’Allianz Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci. La domenica, a partire dalle 14.15 in diretta su Rai 2, lo spettacolo della Finale che assegnerà il trofeo.

Ma non sarà solo l’Italia a godere delle giocate delle campionesse presenti, commentate dal duo formato da Marco Fantasia e Giulia Pisani: grazie a Rai Italia, l’evento organizzato in collaborazione con Master Group Sport e il prezioso supporto della FIPAV FVG sarà visibile in tutto il mondo, con oltre 120 milioni di spettatori potenziali in tutti e cinque i continenti, dall’Australia al Brasile, dagli Stati Uniti alla Cina passando per Africa ed Europa. Intanto oggi si è svolta la conferenza stampa.

A prendere la parola è stato Mario Anzil, Vicepresidente e Assessore regionale alla Cultura e allo Sport: “Le cose sono andate come immaginavamo. Siamo pronti, manca davvero poco ad uno degli eventi sportivi più importanti che ospiterà quest’anno la nostra Regione. Vedremo giocare le giocatrici più forti del mondo qui a Trieste: questo testimonia lo stato di salute del volley italiano e la capacità della Regione di ospitare eventi importanti come questi, sia per l’adeguatezza degli impianti sportivi che per la capacità organizzativa della Fipav locale, che ringrazio. La nostra è la regione in Italia che investe maggiormente nello sport, perché crediamo che i soldi che mettiamo nel settore abbiano una ricaduta esponenziale rispetto all’investimento“.

Queste invece le parole di Elisa Lodi, Assessore alla Promozione ed Eventi Sportivi Comune di Trieste: “Sono orgogliosa di aver sposato il progetto e di essere riuscita, anche grazie al lavoro degli uffici, a portare a Trieste una manifestazione sportiva che ha un gran risalto a livello nazionale. Un evento sportivo di grande prestigio che permette a Trieste di confermarsi una città ai massimi livelli sportivi“.