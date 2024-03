Alice Trampus è ormai una certezza: la schiacciatrice triestina può ambire a piazze ambiziose

Si dice sempre che chi ben comincia è a metà dell’opera e Alice Trampus ne è una chiara conferma. La giovane schiacciatrice triestina (compirà 20 anni il prossimo 22 aprile) si era messa in mostra nella prima parte dell’attuale campionato di A2 femminile di volley con una partenza sprint dal punto di vista realizzativo. Dopo due gare con l’AltaFratte Padova, la formazione in cui milita, aveva già fatto capire che la stagione sarebbe stata promettente e, a distanza di cinque mesi, il bilancio è ancora più interessante.

Alice ha totalizzato finora 249 punti in 23 gare, lo score migliore da quando gioca nella Serie A2, dunque sperare in una cifra ancora più tonda (magari 300 prodezze) non è affatto azzardato. Mancano ancora cinque partite da disputare e l’atleta giuliana ha tutte le carte in regola per riuscirci, nonostante l’annata non semplice per il suo club. L’AltaFratte è infatti a un passo dalla retrocessione in B1, però Alice Trampus non si è mai persa d’animo e questa esperienza l’ha fatta conoscere ancora di più come trascinatrice del gruppo.

Lo scorso anno si era intravisto soltanto qualche bagliore del suo talento, vale a dire i 52 punti messi a segno nei 18 match con la maglia della CDA Talmassons. In Veneto ha anche migliorato il bottino personale di ace (14) e di muri vincenti (15), numeri che possono essere ulteriormente aumentati ma che rappresentano un progresso anche rispetto agli anni di A2 con il Club Italia. Tutta Trieste confida nella sua esplosione definitiva d’altronde lo sport è nel sangue di Alice fin da quando è nata. Nella sua famiglia ci sono elementi che sono riusciti ad affermarsi nel basket (padre in primis) e altre discipline, anche se il suo esordio è avvenuto in una palestra diversa da quelle in cui ora schiaccia e mura, visto che si è cimentata con la ginnastica artistica.

Dopo questa parentesi, però, per lei si sono spalancate le porte dell’Oma Trieste, società in cui è diventata uno dei fiori all’occhiello della cantera. Le ottime prove col Club Italia e poi con l’Imoco San Donà l’hanno fatta esordire in A2, per l’appunto con Talmassons, prima dell’approdo in Veneto. Dove la vedremo il prossimo anno? Il sogno sarebbe qualche piazza più ambiziosa di quella padovana, senza voler mancare di rispetto all’AltaFratte, per vederla alla prova con nuovi obiettivi.